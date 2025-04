Anita se derrumba tras acercar posturas con Montoya: «No puedo olvidar lo que he sentido»

La relación de Montoya y Anita continúa transcurriendo como en una montaña rusa también en 'Supervivientes'. En la última entrega del 'reality' de supervivencia la ex pareja protagonizaba una fortísima discusión, hasta el punto de que amenazaban ambos con abandonar. Contra todo pronóstico, sin embargo, los participantes de 'La isla de las tentaciones 8' han dejado atrás sus diferencias. Al menos por el momento.

La gala de 'Tierra de nadie' desembarcaba en Telecinco este martes 1 de abril con una modificación de la configuración de los equipos Calma y Furia, un cambio de localización y el primer Puente de la Concordia de la edición, en el que Makoke y Laura Cuevas intentaron resolver sus diferencias. Además, en la palapa los concursantes abordaron las situaciones más destacadas de las últimas horas de convivencia.

Una vez más, Montoya y Anita dieron mucho que hablar. A pesar de que habitan playas distintas, el sevillano y la catalana se reunieron a charlar en el límite de ambos emplazamientos. «¿Habéis comido bien?», se interesaba él para romper el hielo. Era el momento del atardecer, un paisaje idílico que empujó al de Utrera a abrirse en canal y dejar los malos rollos con su ex atrás. «Mira, ya está. Al final, creo que me he levantado en otro 'mood'».

La conversación más sincera de la ex pareja

«No se lo que estaremos aquí, pero yo creo que hay que llevarnos lo mejor posible. No puedo olvidar lo que he sentido por ti y lo que nos hemos querido en un año. Aquí, evidentemente, puedo estar más cerrado al amor y con más desconfianza, pero yo el cariño te lo tengo», se sinceraba. Montoya, no obstante, intentaba que Anita reconociera errores.

«Nunca te he echado en cara nada... ¿Tú me reconoces que cuando te pones orgullosa se te va la boca e intentas molestarme? ¿Sin sentir las cosas?», planteaba. Ella, por su parte, entonó el 'mea culpa' sobre algunas discusiones, aclarando sin embargo que no es orgullo, «ahí salió la Anita rabiosa».

La estrella de 'La isla de las tentaciones' rechazó por el momento cualquier posibilidad de reconciliación amorosa. La joven rompía a llorar, transmitiéndole su emoción a Montoya. «Yo no soy tu enemigo. Sé que hemos tenido fallos los dos. Pero yo me he enamorado», aseguraba. Sentimientos que Anita reafirmó que habían sido recíprocos.