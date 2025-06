Ángeles Blanco, sobre las dificultades de criar a su hijo junto a Vicente Vallés: «Tengo un poco de vértigo»

Ángeles Blanco y Vicente Vallés forman uno de los matrimonios más sólidos del olimpo del periodismo español. Y eso que mucha gente desconoce que sean pareja. Su amor se consolidó en 1999 cuando se dieron el sí quiero y tienen un hijo en común. Sin embargo, su vida familiar y la conciliación de la misma nunca han sido tarea fácil.

Y es que durante muchos años, Ángeles y Vicente apenas se han visto. Ella ha estado al frente de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco y él ha hecho lo propio con el telediario de las 21:00 de Antena 3. Por tanto, su vida marital dado el ritmo de trabajo ha sido escasa en temporada de trabajo.

Sin embargo, ahora la vida ha cambiado radicalmente para ellos y es que desde el inicio de este 2024, Blanco ha pasado a presentar el informativo de mediodía y a trabajar de lunes a viernes.

Se da, además, la curiosa circunstancia de que, dado que Carlos Franganillo es propenso a salir a cubrir noticias fuera de plató, será Ángeles la encargada de sustituirle siempre que así sea, lo que coloca a la periodista en competencia directa con su marido que presenta en la principal cadena rival a la misma hora.

Todo ese cóctel de casuísticas y logística familiar lo analizaba la periodista en una entrevista con 'Vertele', en la que hablaba como nunca abiertamente de su vida personal que, a lo largo de las décadas, siempre ha intentado mantener en un discreto segundo plano.

«No sé lo que es ir a un cumpleaños con mi hijo»

Uno de los puntos de conflicto siempre ha sido la conciliación, especialmente desde la llegada del pequeño Daniel.

«Yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares» Ángeles Blanco Periodista y presentadora de 'Informativos Telecinco'

«Tengo un hijo de 11 años que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares... No sé lo que es eso», explicaba.

Y confiesa: «Tengo un poco de vértigo: a ver si no me gusta ahora y cuando esté con la familia digo '¡Qué horror!'», añadía, a modo de broma.

Lo cierto es que ahora la vida es otra y tanto Vicente como ella pueden disfrutar del fin de semana en familia: «A partir de ahora me integro a la vida normal. Lo pude experimentar porque fui a un restaurante a comer con mi familia y no sabía que había que hacer reserva en domingo. Estoy contenta, pero mi familia está más contenta aún», afirmaba.

Miedo a no llevarse bien con Vallés

Eso sí, hay un posible inconveniente que preocupa al matrimonio y es que durante muchos años han llevado una vida de amor en común pero muy independiente por sus horarios:

«La única duda es si nos vamos a soportar. Cuando tienes una pareja que no se ve nunca... Yo te conocía cuando éramos jóvenes, ahora vete a saber las manías que has adquirido y de las que no me he enterado», bromeaba. «Es la duda que tenemos», sentenciaba en la citada entrevista.

En cuanto al pulso por la audiencia que protagoniza con su marido, Blanco es tajante: «Lo único que tengo que decir a Vicente es que tiemble. Que tiemble», avisa a su pareja, líder indiscutible de la franja informativa de las 21:00.