Ángel Gómez, el joven que quiere hacer realidad los sueños de su hermana, que murió con 23 años: «He cantado con Dani Martín y he jugado con la Selección Española»

Un total de 510 sueños por cumplir, 510 porque Paloma falleció un 5 de octubre, con apenas 23 años. Esto marcó profundamente a Ángel Gómez, su hermano, que entonces se dio cuenta «de que la vida es un momento, es ahora, y quiero vivir al ... máximo y exprimir cada instante en recuerdo a ella». Lo contó a Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) hace un año y ahora ha regresado al programa, tras haber tachado de la lista hasta 75 retos.

El más reciente y emocionante para él, cantar con Dani Martín. «Él también perdió a su hermana y en cuento conoció la historia no lo dudó y una semana después de saberlo todo me llamó para ir a su casa a cantar», ha explicado a la presentadora. Junto a este, otras historias increíbles que ha vivido el joven en este tiempo: «Subir al Kilimanjaro, que es más duro de lo que pensaba, seis días prácticamente solo».

Todo se inició con algo sencillo pero especial «porque iba con los míos, como una declaración de intenciones». Así ha recordado que lo primero de la lista fue pasear por Madrid con su familia y amigos en coche clásico: «Fue el pistoletazo de salida, muy emocionante, y tengo otros retos que están muy vinculados con mis padres, con mis hermanos, que somos cuatro, y con mi círculo más íntimo». Con este fue que protagonizó otra escena única, el saltar al terreno de juego para un partido de baloncesto que iba a ser entre amigos. Pero cuál no sería la sorpresa de los compañeros de aventuras de Ángel cuando vieron aparecer a los jugadores de la Selección Española: «Fue súper emocionante ver sus caras, la expectación, la emoción que mostraron».

Hay otras mil historias que quiere hacer realidad: desde pasar 48 horas como si fuera ciego y aprender lengua de signos a preparar la receta de cocina favorita de mi madre, quiero pedir matrimonio y comprometerme, tener hijos… Esto es a largo plazo, como un plan de vida», ha referido.

La muerte de Paloma vino de forma repentina. «Un domingo empezó a dolerle mucho la tripa, la barriga. Ella era una chica muy sana, deportista, y nunca había experimentado molestias así. Fuimos al hospital y en la sala de espera se empezó a ver la gravedad de aquello. Le dio una parada cardiorrespiratoria, con fallo multiorgánico, y tras una semana luchando, nos dejó». Así lo ha recordado, de manera entrañable, y así fue que comenzó este reto que lo ha llevado a las redes sociales, a reciclarse profesionalmente, dejar las finanzas y apostar por viajar y hacer reales los pendientes que su hermana dejó.

Se ha comprometido con Sonsoles Ónega ha seguir compartiendo con ella sus avances. Ahora parte para Estados Unidos, para recitar poemas en el Instituto Cervantes. «Que nos veamos pronto, Angelito», le ha dicho la presentadora.