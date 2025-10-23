Suscríbete a
Ángel Gómez, el joven que quiere hacer realidad los sueños de su hermana, que murió con 23 años: «He cantado con Dani Martín y he jugado con la Selección Española»

Paloma falleció de forma repentina y fue ese suceso lo que hizo a su hermano, Ángel Gómez, replantearse su vida. Entre sus metas, hacer realidad los sueños que ella no llegó a cumplir y en ello está.

Maria Sánchez Palomo

Un total de 510 sueños por cumplir, 510 porque Paloma falleció un 5 de octubre, con apenas 23 años. Esto marcó profundamente a Ángel Gómez, su hermano, que entonces se dio cuenta «de que la vida es un momento, es ahora, y quiero vivir al ... máximo y exprimir cada instante en recuerdo a ella». Lo contó a Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) hace un año y ahora ha regresado al programa, tras haber tachado de la lista hasta 75 retos.

