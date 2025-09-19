Andrea Janeiro, del anonimato absoluto a participar en 'Gran Hermano' y 'Supervivientes': Belén Esteban habla de ello

El cumpleaños de Terelu Campos va a traer cola. En 'No somos nadie' (Quickie) tienen cuerda para rato, porque en plató están muy contrariados al ver cómo la presentadora vetaba a Marta Riesco, que acudía en nombre del programa de María Patiño y compañía. Ella llegaba a la puerta, para poder acceder al photocall, y se encontraba con un 'no' por respuesta que le impedía acceder al evento.

De esto se quejaban alto y claro este jueves, con la resaca de lo vivido el día anterior, cuando tenía lugar la fiesta, y han arrancado el viernes de nuevo tratando sobre el tema. Belén Esteban ha sido la protagonista del inicio de las emisiones, pues habría recibido «presiones para que dejara de hablar de ellos». Ante esto, 'la patrona' ha estallado, llegando a amenazar de palabra a Terelu Campos y compañía: «Si queréis sacar m…, sacadla, pero tened cuidado. De la mía, ¡ni esto! Cuando la mía se siente en un plató, lo que queráis, pero hasta que no lo haga, nada». Se refería con 'la mía' a su hija, Andrea Janeiro, dejando entrever que Belén habría recibido comentarios y menciones hacia ella por parte de la hija de María Teresa Campos y su entorno.

Esteban ha ido más allá, alzando la voz y transmitiendo un mensaje rotundo a quienes este miércoles festejaban la nueva vuelta al sol de Terelu, a Alejandra Rubio y los 'Carlo' –padre e hijo: «Como yo oiga esto, os llevo por delante». Es aquí que Belén Esteban ha desvelado algo de lo que se ha comentado en algunas ocasiones, las ofertas que habría recibido Andrea Janeiro por parte de productoras y medios para que participara en programas de televisión. Su madre ha querido dejar claro que siempre ha dicho que «no» a sentarse en un plató.

Entre esos espacios en los que podría haberse llegado a ver a Andrea, hija de Belén y Jesús Janeiro, habría sido «'Sálvame Deluxe', 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'». «Llevo muchos años aguantando que digan que iba a ir, que yo la iba a llevar con 18 años a 'Sálvame', y le han llegado ofertas dándole un pastizal. Ella, que tiene sus redes sociales anónimas y que fue la que me dijo 'mamá, hasta aquí'. Y su madre se ha callado, cosa que la otra persona que no voy a nombrar hizo en una carta, y yo no cobré como invitada», ha sentenciado Belén Esteban.

Este viernes era Carlota Corredera la que tomaba la dirección de 'No somos nadie' y ha tenido que calmar a la de San Blas, que se ha mostrado enfadada y contrariada por las presiones que estaría viviendo del clan Campos, según ella misma ha referido.