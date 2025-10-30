Ana Terradillos verbaliza sin medias tintas lo que nadie se atreve a decir de lo que tiene Koldo con Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Senado y, por ello, todos los medios han estado muy pendientes del jefe del Ejecutivo desde primera hora de la mañana. Así, 'La mirada crítica' (Telecinco), el espacio más madrugador de Telecinco, ... con permiso del Informativo matinal, ponía el foco en lo que iba a ser la jornada en la cámara alta y para ella contactaba con Koldo García que les hacía partícipes de lo que esperaba de la asistencia de Sánchez a la comisión. Unas palabras del exaseor de José Luis Ábalos que provocaron que al final de la emisión Ana Terradillos, presentadora del espacio, verbalizara lo que muchos españoles piensan

'La mirada crítica' había anunciado que tenía las declaraciones de Koldo García ante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado y esperaba al final del programa para emitir las palabras del exasesor de Ábalos.

«Vamos a ver cómo actúa. Está claro que este país tiene una democracia muy amplia y que es capaz de absorber cualquier golpe. Espero que aclare o pueda decir algo el señor presidente de este gran país», señalaba Koldo García a los micrófonos de 'La mirada crítica', a los que añadía que se estaba «viendo un poco de luz en toda esta causa».

Con las declaraciones de Koldo García emitidas, 'La mirada crítica' se marchó hasta el Senado para ofrecer en directo la llegada de Pedro Sánchez. Esto interrumpió la charla que había en el plató, pero no impidió que antes de que se despidiese Ana Terradillos de la audiencia la presentadora dijese con todas las palabras lo que pensaba del exasesor y el presidente del Gobierno. «Es la leche y perdón por el término pero, fíjate, es que este señor, Koldo García Izaguirre, tiene agarrado a Ábalos y tiene agarrado a prácticamente a toda la cúpula del Partido Socialista, entre ellos, al presidente del Gobierno porque dice que le dieron más dinero de lo que la UCO dice», sentenciaba la periodista del programa de Telecinco.