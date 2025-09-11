Ana Terradillos se sale de la línea habitual para decir lo que nadie se atreve del boicot a la Vuelta

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', no se ha mordido la lengua al dar su opinión sobre el boicot a la Vuelta.

La Vuelta Ciclista a España de este 2025 está quedando absolutamente marcada por el boicot que los grupos propalestinos está llevando a cabo en cada una de las etapas. Así, este miércoles se conocía que la Audiencia Nacional abría diligencias contra los autores del boicot por delito de odio contra el equipo israelí. Un asunto que este jueves ha abordado 'La mirada crítica' (Telecinco) y que ha llevado a su presentadora, Ana Terradillos, a hablar alto y claro sobre estos altercados saliéndose de la línea habitual que se está observando estos días en las diferentes tertulias.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final de su emisión, pero antes de despedir a su audiencia Ana Terradillos se hacía eco de la última hora de la Audiencia Provincial y para hablar de ello contaba con la presencia, a través de videollamada, de Alberto Villarreal, un manifestante propalestina en La Vuelta.

«Se está matando gente», señalaba el invitado del programa de Telecinco que también aludía que Israel estaba cometiendo «crímenes de guerra». «Nos tiene que afectar a todos de una manera», manifestaba el manifestante ante las cámaras de 'La mirada crítica' que provocaba la irrupción de Ana Terradillos por su comentario.

«Nos tiene que apelar a todos, lo que pasa que yo creo que cada uno tiene su mecanismo», comenzaba diciendo la presentadora del espacio de actualidad sobre el boicot. «A mí en concreto este tipo de protestas, que es cierto puede ser pacífica, pero es que impide la competición deportiva de unos ciclistas que, ¡joe!, comen de esto, entonces, creo que es exigir demasiado», afirmaba rotunda Ana Terradillos. «Pero, bueno, es mi humilde opinión, eh, exigir demasiado a la gente de un pelotón que lo hace y que ya ha dicho que está a punto de bajarse de la bici porque ellos también tienen ese factor de riesgo», exponía la periodista de 'La mirada crítica' antes de zanjar el asunto: «Entonces, veremos cómo finalmente se resuelve».