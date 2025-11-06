Ana Terradillos responde rotunda a Óscar Puente con lo que todos piensan de los pagos del PSOE pero nadie se atreve a decir

Los pagos en efectivo del Gobierno llenan son la base principal de las tertulias de televisión desde hace unas semanas. Así, no hay programa de actualidad que no lo haya abordado en sus mesas este controvertido asunto. Sin embargo, todavía no había habido nadie que ... hubiera verbalizado alto y claro lo que muchos ciudadanos piensan pero que no se ha dicho ante las cámaras. Pues bien, este jueves Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), no se ha cortado lo más mínimo para dar respuesta al último vídeo en redes del ministro de Transportes, Óscar Puente, explicando el uso del dinero en efectivo del Ejecutivo.

'La mirada crítica' entraba en la recta final de su emisión, cuando Ana Terradillos ponía en el foco la última publicación en redes sociales de Óscar Puente.

«Venga vamos a hablar de los sobre en efectivo, bueno del lío de los sobre en efectivo del PSOE porque el ministro Puente ha aprovechado un vuelo para dar unas clases sobre el uso del dinero contante y sonante, saca un sobre con billetes de 50 euros para explicar cómo se usa, como si no supiéramos cómo usar el dinero en efectivo. Nosotros no podemos hacer transferencias de más de 1.000, ¿eh?, vean», señalaba la presentadora del programa de Telecinco que daba paso a las imágenes del político socialista.

Entonces, tras la finalización del vídeo, Ana Terradillos se plantaba para sentenciar la publicación de Óscar Puente. «Yo de verdad, a veces, es que creo que se ríen de nosotros», reaccionaba de primeras la presentadora de 'La mirada crítica' que inmediatamente respondía al ministro de manera tajante. «Tendrían que explicar por qué al resto de humanos, a mí por ejemplo, no me dejan hacer una transferencia de 1.000 euros, que es así Vidal, y ellos pueden hacer estos gastos de representación por 2.000, 3.000... Es que a veces, en fin...», sentenciaba la periodista del espacio de actualidad.