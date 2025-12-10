Ana Terradillos no se muerde la lengua para contradecir ante las cámaras a Tezanos: «No es cierto»

Las encuestas del CIS de Tezanos siempre están en entredicho. Y es que, los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas la mayor parte de las veces no dan en el clavo, de ahí, que siempre sea muy cuestionado. Pues bien, su director ha defendido ... su trabajo en el Senado y sus declaraciones han provocado una cascada de reacciones, siendo una de ellas la de Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), que este martes no ha titubeado a la hora de sentenciarlo ante las cámaras del programa de la cadena de Mediaset.

'La mirada crítica' entraba en la recta final de su emisión, cuando tras abordar la sección de meteorología, Ana Terradillos daba un giro en los contenidos al poner sobre la mesa las declaraciones de director del CIS, José Félix Tezanos. Eso sí, lo hacía de manera rotunda.

«Lo que no sé es que el cuerpo que se te va a quedar cuando escuches esto», señalaba la presentadora del programa de Telecinco a su compañero, José Luis Vidal, para cambiar de asunto. «Porque Tezanos, el presidente del CIS, no ha dudado en defender sus encuestas en el Senado. Dice que es absolutamente independiente en sus cálculos y que siempre da en el clavo», indicaba Ana Terradillos que para completar su intervención sentenciaba las palabras de Tezanos. «Permítanme que esboce una sonrisa», manifestaba con sorna la periodista ante las cámaras antes de ofrecer las declaraciones del presidente del CIS.

'La mirada crítica' ofrecía a los telespectadores el pronunciamiento de José Félix Tezanos en el Senado afirmando que el CIS era «independiente» y que no había recibido «ninguna indicación de Moncloa», como también abogaba por la labor «rigurosa» del Centro Sociológico de Investigaciones. Además, el presidente a la pregunta de por qué el PSOE siempre ganaba respondía que era porque había «más gente» que votaba al Partido Socialista.

Unas declaraciones que a la vuelta al plató de 'La mirada crítica' tuvieron la contundente respuesta de Ana Terradillos que no se mordió la lengua para contradecir a Tezanos. «Madre mía, no es cierto, el Partido Socialista no es el partido más votado, al menos en las últimas elecciones. Y, por cierto, Sánchez lo que ha hecho ha sido cambiar de opinión y muchas veces, según él», afirmaba contundente la presentadora del programa de Telecinco.