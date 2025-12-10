Suscríbete a
Ana Terradillos no se muerde la lengua para contradecir ante las cámaras a Tezanos: «No es cierto»

La presentadora del programa sentenció al presidente del CIS tras sus declaraciones en el Senado

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', no se ha mordido la lengua para sentenciar a Tezanos.
Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', no se ha mordido la lengua para sentenciar a Tezanos. Telecinco
Las encuestas del CIS de Tezanos siempre están en entredicho. Y es que, los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas la mayor parte de las veces no dan en el clavo, de ahí, que siempre sea muy cuestionado. Pues bien, su director ha defendido ... su trabajo en el Senado y sus declaraciones han provocado una cascada de reacciones, siendo una de ellas la de Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), que este martes no ha titubeado a la hora de sentenciarlo ante las cámaras del programa de la cadena de Mediaset.

