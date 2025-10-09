Ana Terradillos explota ante el 'ahogo' a las familias por un bárbaro dato de las donaciones: «¡Tiene huevos!»

Vaya mañana de indignación la que ha tenido Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco) este jueves durante la emisión de su programa. Y es que, la periodista no ha podido reprimir su hartazgo con el Gobierno por el 'ahogamiento' a ... las familias y ha estallado ante las cámaras de Telecinco diciendo con todas las palabras lo que piensa.

Todo sucedía cuando 'La mirada crítica' ponía sobre la mesa que tras los últimos datos se había conocido que salía «más a cuenta donar la vivienda que heredarla». Así, el programa de Telecinco comenzaba a realizar un breve estudio del mercado de la vivienda que hacía explotar a Ana Terradillos a tenor de los registros que apuntaba su compañero, José Luis Vidal.

«Esto me parece otro robo, que haya que pagar por donar a tu hijo la vivienda tiene huevos, ¿eh? Perdón por el término», espetaba Ana Terradillos muy indignada. «Es mucho dinero, imagínate dos hijas son 60.000 euros», clamaba la presentadora del programa de Telecinco que continuaba mostrando su enfado por lo atendido. «Me estáis cabreando hoy, estoy calentita, ¿eh? Estoy calentita», aseveraba Ana Terradillos ante las cámaras. «Yo no te quería cabrear», le respondía Vidal intentando rebajar los 'ánimos' de la comunicadora mientras le explicaba que las donaciones habían aumentado un 70% mientras que las herencias un 20%. «Y todavía sigue habiendo más compra venta», le indicaba el periodista de Telecinco a su compañera que volvía a manifestar su enojo.

«¡Tiene narices! Vuelvo a insistir, que te done tu padre y que tenga que pagar y que tenga que perder el hombre unos 40.000 o 80.000 si son por dos…. quien los tenga, que no todo el mundo los tiene», decía Ana Terradillos que ponía el grito en el cielo una vez más.

Tras este momento, la presentadora de 'La mirada crítica' pasó a entrevistar a la portavoz del consejo general del notariado, con la que antes de comenzar a entrevistar se disculpó por su 'enfado'. «Perdona mi vehemencia que me llevan una mañanita que no sé para donde mirar, porque me roban por todos lados», sentenciaba Ana Terradillos.