Ana Terradillos le da un duro correctivo a Ione Belarra ante el feo que hace a 'La mirada crítica'

'La mirada crítica' a pesar de su reducido horario, se ha convertido en un programa express de actualidad en el que da tiempo, incluso, a entrevistas. Eso sí, siempre con las agujas del reloj presionando las espaldas de sus miembros que deben cumplir a ... raja tabla los tiempos establecidos. Pues bien, este miércoles el espacio de actualidad de Telecinco tenía como invitada a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, pero su presencia en el programa ha estado salpicada por un gesto descortés de la política por el que ha sido reprendida ante las cámaras por la presentadora del formato, Ana Terradillos.

Todo sucedía en los últimos minutos de 'La mirada crítica', cuando Ana Terradillos se disponía a entrevistar a Ione Belarra para hablar del embargo de armas a Israel. «Pues, saludo ya a Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Señora Belarra, ¿qué tal?», comenzaba los saludos la presentadora del programa de Telecinco que seguidamente le hacía un apunte a su invitada.

«Le pido brevedad que este programa es cortito y hoy la esperaba antes», señalaba la periodista que ya dejaba caer con ese pequeño 'dardo' que la política de la formación morada había llegado a su cita con el espacio de la cadena de Mediaset tarde.

Noticia Relacionada Saltan las alarmas con la «frase súper polémica» del auto de Mario Biondo: «¿Eso significa que...?» Mari Carmen Parra Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro, puso el foco en unas controvertidas palabras de la Audiencia Provincial de Madrid

Ana Terradillos no ahondó más en el asunto, pero cuando despedía a la política aprovechó para darle el 'rapapolvo' final. «Me tengo que ir señora Belarra y le prometo que no ha sido culpa mía esta vez», le decía la presentadora de 'La mirada crítica'. «Le insto, porque soy generosa, a volver a este programa pero no me falle no me falle, si quedamos a una hora, es a una hora, no quedamos diez minutos después», terminaba soltándole la periodista a la secretaria general de Podemos ante las cámaras del programa de Telecinco.