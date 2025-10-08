Ana Terradillos le da un duro correctivo a Ione Belarra ante el feo que hace a 'La mirada crítica'

Suscríbete a
Telecinco

Ana Terradillos le ha cantado las cuarenta a Ione Belarra ante las cámaras de 'La mirada crítica'.
Mari Carmen Parra

'La mirada crítica' a pesar de su reducido horario, se ha convertido en un programa express de actualidad en el que da tiempo, incluso, a entrevistas. Eso sí, siempre con las agujas del reloj presionando las espaldas de sus miembros que deben cumplir a ... raja tabla los tiempos establecidos. Pues bien, este miércoles el espacio de actualidad de Telecinco tenía como invitada a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, pero su presencia en el programa ha estado salpicada por un gesto descortés de la política por el que ha sido reprendida ante las cámaras por la presentadora del formato, Ana Terradillos.

