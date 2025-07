Ana Terradillos les dice alto y claro a los políticos lo que se les pide ante la polémica de los curriculums falsos

Los casos de curriculums falsos de los políticos han estado siempre más o menos a la orden del día, pero últimamente estos fraudes están viviendo una triste época de auge. Noelia Núñez, del Partido Popular, dimitía la semana pasada por inflar su curriculum, pero no han pasado ni siete días cuando José María Ángel, comisionado del Gobierno para la DANA, también ha dejado su cargo tras la polémica de su título falso. Un asunto, este último, que se ha abordado en 'La mirada crítica' (Telecinco) y que ha indignado a Ana Terradillos, presentadora del programa, que ha clamado alto y claro lo que se le pide a un político.

'La mirada crítica' recogía el testigo del Informativo matinal de Telecinco y abría su emisión con el sumario de temas que iban a dar forma al programa. Con el repaso realizado y los colaboradores del día presentados, Ana Terradillos se ponía manos a la obra para poner sobre la mesa el primer tema del día que tenía que ver con la dimisión del comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel.

El programa de Telecinco exponía el caso y poco después entrevistaba a una periodista que daba todos los detalles de la polémica de José María Ángel. La indignación de Ana Terradillos se hizo patente al escuchar la 'mentira' del comisionado y no pudo reprimirse y lanzar un rotundo recado a la clase política.

«¡Madre mía!, es que quiero decir... qué manía con inflar los títulos», clamaba hastiada la presentadora de 'La mirada crítica' que seguidamente se dirigía a la clase política con un serio mensaje. «Si lo que pedimos a los políticos es honestidad, decir la verdad, no sé, yo creo que tienen que tener una formación, yo discrepo ahí con Yolanda Díaz, que dice que cualquier persona puede ser político, pero dicho esto, ¡hombre! No mentir, no inflar... Presentar un título y mentir», zanjaba indignada Ana Terradillos ante las cámaras de Telecinco.