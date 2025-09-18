Ana Terradillos 'canta las cuarenta' a los diputados tras la última 'polémica' del Congreso: «Más cuidado»

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', se ha saltado el guión para dejar un rotundo recado a los políticos.

No es la primera vez que Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), ha paralizado el espacio de actualidad para dejar algún 'recadito' a alguien. Y es que, la presentadora si se caracteriza por algo es por su claridad y rotundidad. Unas señas de identidad de las que ha vuelto a dejar muestras este jueves cuando informaba del impensable error que se había visto en el Congreso de los Diputados.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final de su emisión y tras hablar del papel de Zapatero en el regreso de Puigdemont, Ana Terradillos cambiaba de tema para informar a la audiencia del último capítulo visto de la cámara baja.

«Hablamos del Congreso que ha vuelto a ocurrir, un nuevo error de voto de un diputado del PP», manifestaba la presentadora del programa de Telecinco que se hacía eco del error que había llevado a aprobar la reforma de indemnización por despido improcedente de Sumar.

Un garrafal error que hacía a Ana Terradillos a salirse del guión para pronunciarse sobre el asunto. «Pues, yo creo que un fallo humano lo puede tener cualquiera, pero no dio vueltas el famoso Casero. Acuérdense ustedes, aquello ha vuelto a pasar», señalaba la presentadora de 'La mirada crítica' que justo en ese instante paralizaba el programa para dejar un 'recado' a los miembros del Congreso. «Bueno, yo diría a los diputados que tengan un poquito más de cuidado», les decía la periodista. «Yo ya lo tengo cuando vengo a esta mesa, a veces pasa, pero intento no meter mucho la pata, porque es que luego hay que volver a hacer, son otras votaciones, tiempo, en fin...», sentenciaba Ana Terradillos ante las cámaras del espacio de Telecinco.