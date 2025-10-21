Ana Rosa Quintana sentencia la propuesta del cambio horario con una demoledora réplica a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sorprendía este lunes con un vídeo en el que proponía mantener el horario de invierno todo el año. Una propuesta que volvía a traer este debate a los ciudadanos y, por supuesto, a los programas de televisión. ... Así, Ana Rosa Quintana se ha 'mojado' en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) sobre el polémico tema y ha sentenciado al jefe del Ejecutivo por su iniciativa.

«Tortilla española con cebolla o sin cebolla», comenzaba diciendo la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. «Es el nuevo debate nacional que podría plantear Pedro Sánchez tras el cambio de hora. Un debate político, el del cambio horario, que no estaba sobre la mesa. Sánchez irrumpe en un vídeo entonando 'reloj no marques las horas' para marcar los tiempos con esta ocurrencia que ha ocupado tan solo un par de días en las portadas y que en Europa tan solo cuenta con el apoyo de Polonia y Finlancia. El presidente se ha convertido en Bill Murray para poner sobre la mesa viejos debates del día de la marmota», apuntaba Ana Rosa Quintana que seguidamente sacaba a la luz desde el plató del espacio de Mediaset las intenciones del presidente del Gobierno tras su nuevo movimiento.

«El presidente irrumpe en modo ninja lanzando una bomba de humo para tapar los verdaderos debates», manifestaba rotunda Ana Rosa Quintana que inmediatamente le exponía a Pedro Sánchez desde el matinal de Telecinco cuáles eran las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.

«El debate principal que preocupa a la gente es carne o hipoteca. Una de cada tres familias españolas renuncia a la carne y al pescado para poder pagar el alquiler o la hipoteca. A estas familias el cambio horario les importa tanto como si el gazpacho debe llevar pepino. A los tres millones de autónomos tampoco les importa el cambio horario ni los biorritmos, aunque ahora el Gobierno decida enterrar el hacha y vendan como una congelación de cuotas lo que es una rectificación en toda regla. Sánchez lo llamaría un cambio de opinión», sentenciaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' que continuaba con su editorial arremetiendo contra el Gobierno por la presunta financiación ilegal del PSOE.