El programa de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana sentencia la propuesta del cambio horario con una demoledora réplica a Pedro Sánchez

La presentadora del matinal de Telecinco se 'mojó' sobre la iniciativa del presidente del Gobierno de mantener el horario de invierno

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa', ha sentenciado la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio horario.
Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa', ha sentenciado la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio horario.
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sorprendía este lunes con un vídeo en el que proponía mantener el horario de invierno todo el año. Una propuesta que volvía a traer este debate a los ciudadanos y, por supuesto, a los programas de televisión. ... Así, Ana Rosa Quintana se ha 'mojado' en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) sobre el polémico tema y ha sentenciado al jefe del Ejecutivo por su iniciativa.

