Ana Rosa Quintana señala contundentemente a Pedro Sánchez: «Solamente por ese motivo debería dimitir»

Ana Rosa Quintana ha vuelto a ser un día más intratable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y no solo lo ha sido en su editorial al inicio de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco), sino que también su actitud crítica ... se ha observado a lo largo de la tertulia política cuando la presentadora ha explotado y ha señalado alto y claro el motivo por el que el jefe del Ejecutivo debería dimitir.

'El programa de Ana Rosa' echaba la mirada atrás a la hemeroteca de Pedro Sánchez y repasaba todas las veces que este había ido contra Rajoy aludiendo a las disculpas del expresidente. «El perdón en política no es suficiente» o «menos disculpas y más explicaciones», declaraba un Sánchez entonces en la oposición. Unas manifestaciones que el matinal presentado por Ana Rosa Quintana ponía sobre la mesa para sonrojarlo con todas las veces que ahora él estaba disculpándose por todos los casos de corrupción y acoso que lo acorralan.

«Pues, aquí, yo creo que hay que preguntarse: pedir perdón, pero pedir todo el rato perdón... Pues, ya huele que algo no están haciendo bien», reaccionaba Ana Rosa Quintana contundente ante el vídeo que acababa de ver de Pedro Sánchez. «Pero... ¿para cuándo asumir responsabilidades? Asumir responsabilidades de todo el horror, de todo el fango, esta vez sí, que rodea a Pedro Sánchez», clamaba la presentadora del espacio de Mediaset hastiada de todas las polémicas investigaciones que acorralan al PSOE.

«Ya son demasiados, ¿no os planteáis que ya son demasiados? Te puede salir rana uno, te pueden salir dos, pero esto ya es una alcantarilla croando», manifestaba Ana Rosa Quintana en alusión a la decisión de Pedro Sánchez de poner en el poder a hombres como Ábalos, Koldo o Salazar, entre otros. Una conversación que continuó en el plató hasta que la presentadora estalló contra el presidente del Gobierno.

«Yo me pregunto: ¿de dónde ha sacado Sánchez a toda esta gente? Ábalos, Koldo Salazar... todos estos señoros... Para que veamos cuál es la selección de personal de Pedro Sánchez, que yo creo que solamente por ese motivo debería dimitir», aseveraba Ana Rosa Quintana que ni corta ni perezosa un día más pedía la renuncia del presidente del Gobierno ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.