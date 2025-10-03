Ana Rosa Quintana saca a la luz la palabra clave del auto del juez Peinado que pone en serios aprietos a Pedro Sánchez

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los escándalos le están cada día 'acorralando' más, lo que le da 'armas' a Ana Rosa Quintana para 'dispararle' cada vez que puede en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco). 'Ataques' como el de este viernes, en el que la presentadora del matinal ha puesto contra la espada y la pared al jefe del Ejecutivo por sus contradicciones como por lo escrito por el juez Peinado en el auto que lo pondría en serios aprietos.

«Del creador de 'son las cinco y no he comido', llega 'esta madrugada no he dormido'», comenzaba diciendo con gran sorna Ana Rosa Quintana en alusión a Pedro Sánchez. «Primero le quitó el sueño gobernar con Podemos y ahora la flotilla. Últimamente nos preocupan las necesidades fisiológicas del presidente. Solo le queda decir esa frase de madre: 'Es la primera vez que me siento en todo el día'», añadía con gran ironía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que seguía 'atizando' al presidente del Gobierno.

«También nos preocupa que tampoco se pueda echar la siesta porque miles de jóvenes salen por toda España a clamar contra Netanyahu y contra él mismo. Después de defender ante organismos internacionales que es el dirigente mundial que más ha hecho por Palestina, pasa de ser Nelson Mandela a una mala copia de sí mismo. Se ha hecho un lío buscando el lado correcto de la historia y se queda en tierra de nadie», apuntaba Ana Rosa Quintana que continuaba con el presidente del Gobierno en el centro de la diana.

«Su vicepresidenta le adelanta por la izquierda manifestándose contra él por mandar un buque militar que desde la flotilla han visto como un puntito en el horizonte. Y a Yolanda Díaz la adelanta más a la izquierda Podemos para arrebatarle la bandera Palestina, acusando al Ejecutivo de permitir el secuestro de 65 españoles, entre ellos Ada Colau, que declaró al Ejército 'non grato' cuando echó a los militares de un evento en Barcelona en 2019. Los tripulantes estarán en breve en casa y Sánchez se queda sin la pancarta que hacía de cortina», aseguraba la presentadora del matinal de Telecinco volvía a la carga contra el presidente del Gobierno.

Ana Rosa y las contradicciones del Gobierno

«No tenemos presupuestos, aunque eso no le quita el sueño y hay unas negociaciones fantasma de las que no se han enterado sus socios. España es el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea y luchamos contra la violencia de género con pulseras que no funcionan, aunque el Gobierno dice que sí funcionan, y la ministra de Igualdad investiga por qué no funcionan», indicaba Ana Rosa Quintana antes de darle el 'golpe de gracia' a Pedro Sánchez sacando a la luz lo que había tras el auto del juez Peinado que lo pondría en serios apuros.

«El juez Peinado ha escrito en un auto una palabra que va a quitar más el sueño al presidente: 'Vínculo'. El magistrado fija el origen de los delitos de su mujer en ese vínculo. Desde el Gobierno dicen que Begoña Gómez no estaría imputada si no fuese la mujer de Sánchez, y el juez así lo confirma. Será juzgada por un jurado por cinco delitos. Todos los caminos confluyen en el adjetivo posesivo de la tercera persona: SU. Su mujer, su hermano, su fiscal, su mano derecha, su otra mano derecha. Si el presidente no puede dormir, siempre puede volver a cambiar el colchón de Moncloa», zanjaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.