Ana Rosa Quintana planta cara a una tertuliana tras su insubordinación: «Soy la presentadora y hablo cuando me da la gana»

Por todos es sabido que los debates políticos se han convertido en una auténtica 'guerra' de tertulianos. Y es que, no hay día que no haya alguna trifulca entre los colaboradores que participan en los programas de las diferentes cadenas. Pues bien, en esta ocasión, el 'rifirrafe' ha tenido su origen con una insubordinación por parte de una tertuliana de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) que ha provocado que la presentadora, Ana Rosa Quintana, haya tenido que plantarle cara y ponerle los puntos sobre las íes en pleno directo y ante las cámaras.

'El programa de Ana Rosa' abría la emisión con Leire Díez, la «fontanera del PSOE», como protagonista principal de los temas de tertulia. Y es que, tras la rueda de prensa que ofreció este miércoles la exmilitante socialista, Ana Rosa Quintana ponía sobre la mesa las diferentes aristas sobre el caso para que se les fuera dando respuesta entre las diferentes posiciones de sus colaboradores.

Con todo, la tertulia avanzaba, cuando un tertuliano de 'El programa de Ana Rosa' subrayaba el dato que había dado otra colaboradora sobre que Leire Díez había negociado su salida del PSOE. «La información que dispongo es que se negoció su salida. Nos consta que se vio con parte del 'staff' de Ferraz hasta en cuatro ocasiones, todo eran contradicciones...», manifestaba la tertuliana del matinal de Telecinco, cuando en medio de su intervención, asomaron las preguntas de otro integrante de la mesa de debate y de la propia Ana Rosa Quintana, lo que provocó que la colaboradora se viniese arriba y marcara los tiempos de la tertulia.

«De uno en uno, de uno en uno», decía con un tono subido la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', que rápidamente vio cómo Ana Rosa Quintana le paraba los pies. «Pero, bueno, perdona soy la presentadora y hablo cuando me da la gana. Lo que faltaba...», manifestaba la presentadora del matinal de Telecinco que le ponía los puntos sobre las íes a la tertuliana que reculaba.

«Sí, claro, pero que me habléis de uno en uno, porque yo no sé lo que el Partido Socialista tiene que hacer o no hacer», concluía diciendo la tertuliana de 'El programa de Ana Rosa'.