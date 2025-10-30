Ana Rosa Quintana no pasa por alto el revelador detalle de Pedro Sánchez en el Senado: «Lo lleva en situaciones complicadas»

Este jueves estaba marcado en rojo en el calendario de la prensa nacional. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparecía desde primera hora en el Senado. Así, todas las cadenas estaban pendientes de la llegada del jefe del Ejecutivo, como su posterior presencia para contestar ... a los senadores por el 'caso Koldo'. Uno de estos espacios que siguió en directo a Sánchez fue el 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) y desde este Ana Rosa Quintana nada más comenzar se percató de un revelador detalle de Pedro Sánchez y así lo comunicó a su audiencia.

'El programa de Ana Rosa' adelantaba diez minutos su horario habitual para retransmitir en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Así, Ana Rosa Quintana eliminaba en esta ocasión su habitual editorial para irse directamente a la cámara alta donde iba a dar cuentas a los senadores el presidente del Gobierno.

El matinal de Telecinco comenzó con breves conexiones con su reportero que daba los primeros apuntes de cómo iba a llevarse a cabo la comisión. Tras escuchar al periodista Ana Rosa Quintana presentó a sus colaboradores del día y les cedió la palabra para que opinasen acerca de cómo creían que iba a sucederse la jornada para el presidente del Gobierno.

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' escuchó el punto de vista de cada uno de sus tertulianos y cuando todos terminaron de hablar, Ana Rosa Quintana irrumpió en escena para poner sobre la mesa el revelador detalle del que se había percatado en Pedro Sánchez a su llegada al Senado.

«Bueno, y el punto de vista femenino, que soy la única que está en esta mesa», señalaba la presentadora del espacio de la cadena de Mediaset antes de exponer a los telespectadores y a sus propios colaboradores el hecho que le había llamado la atención de Pedro Sánchez. «Se ha vuelto a poner la corbata verde que es la que lleva cuando tiene situaciones complicadas», indicaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.