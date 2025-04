Ana Rosa Quintana, letal con Pedro Sánchez: «Cualquiera que estudie en un chiringuito puede ser presidente»

Ana Rosa Quintana no se ha cortado a la hora de atacar a Pedro Sánchez desde 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana siempre es muy beligerante con Pedro Sánchez. Así, no hay día que el presidente del Gobierno no sea protagonista de sus editoriales. Pues bien, si la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) carga más o menos de manera directa contra el jefe del Ejecutivo, este martes la comunicadora se ha mostrado letal con un directo 'dardo' envenenado al dirigente socialista tras calificar a las universidades privadas de «chiringuitos».

Ana Rosa Quintana abría 'El programa de Ana Rosa' saludando a los telespectadores e iba directa al grano. «Pedro Sánchez se ha convertido en Georgie Dann», arrancaba diciendo la presentadora del matinal de Telecinco con toda la sorna. «Al ritmo de 'El Chiringuito' ha arremetido contra las universidades privadas», señalaba la periodista que seguidamente atacaba al presidente echándole en cara sus propias palabras.

«Si aplicamos su propia teoría, cualquiera que estudie en un chiringuito puede llegar a presidente», sentenciaba Ana Rosa Quintana. «Sánchez se licenció en una universidad privada, se doctoró en una universidad privada y fue profesor en una universidad privada», destacaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que de paso daba todo un 'repaso' a los miembros del Gobierno. «El 35% de sus ministros han estudiado en universidades privadas. Albares, Marlaska, Saiz y Hereu estudiaron en centros de titularidad privada como Deusto, Navarra o Esade», apuntaba la periodista que seguía 'atizando' al Ejecutivo usando la Universidad como 'arma' de ataque.

«El Gobierno y sus socios, hacen Erasmus en Waterloo. pero catean en presupuestos, tienen unas cuentas que no han aprobado el curso 2024 ni el 2025 y van a la repesca en 2026. En España ya hay 46 universidades privadas frente a las 50 públicas porque no se crea ni un campus público desde 1998. Sánchez habla de la universidad pública como clave del ascensor social. ¿Sabes leer? Pues ya está. ¿Quieres dirigir una cátedra pública con la titulación de un chiringuito? Pues ya está. El Gaudeamus Igitur, el himno universitario dice: 'Que crezca la única verdad'. Pero con Sánchez no hay verdad», afirmaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras del espacio de Telecinco que inmediatamente destapaba los planes de Moncloa.

Ana Rosa Quintana 'destapa' los planes de Moncloa

«Todo indica que este nuevo debate es otra estrategia electoral para cargar contra Madrid y Andalucía con dos ministros como candidatos. La candidata Montero ya nos hizo un spoiler señalando que los 300.000 alumnos de la universidad privada, como su jefe, se compran los títulos. Ni siquiera dijo presuntamente, claro. Ya saben que ahora la cruzada de la vicepresidenta es la defensa de la presunción de culpabilidad. Montero ha conseguido lo nunca visto, que todas las asociaciones de jueces señalen que ha puesto en riesgo el Estado de Derecho. Desde el PSOE todos callan. Temen el efecto boomerang les complique las imputaciones que tienen pendientes. Pero Montero insiste en redes, y eso que estudió en la universidad pública. Lo que natura no da, Salamanca no presta», sentenciaba Ana Rosa Quintana en su editorial de 'El programa de Ana Rosa'.