Ana Rosa Quintana habla alto y claro sobre la palabra genocidio: «Es ya como una enfermedad en este país»

Ana Rosa Quintana ha hablado alto y claro sobre la palabra «genocidio» en 'El programa de Ana Rosa'.

La política internacional está marcada en la agenda con Israel y la guerra que mantiene contra Gaza. Esto sumado a las consecuencias del conflicto bélico como la decisión de España de no participar en el Festival de Eurovisión en caso de que el certamen no vete al país provocan que el tema acapare la mayor parte de los diferentes programas de televisión. Un asunto que también ha llevado a poner en jaque la palabra genocidio que tan usada está siendo últimamente. Un término sobre el que Ana Rosa Quintana se ha pronunciado rotunda este miércoles en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).

El matinal de la cadena de Mediaset arrancaba con Ana Rosa Quintana de pie para exponer su habitual editorial diario con el que 'atizaba' al Gobierno de Pedro Sánchez a costa de la filmografía de Robert Redford.

Con sus críticas finalizadas, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se marchó al Congreso de los Diputados en directo para escuchar a Alberto Núñez Feijóo (PP), la réplica del presidente del Gobierno y a Miriam Nogueras (Junts).

Sin tiempo para más, Ana Rosa Quintana presentaba a sus colaboradores y tras hacerse eco de todo lo que había conseguido Junts del Ejecutivo, la presentadora dio un giro de guión para hablar alto y claro sobre la palabra genocidio.

«A mí me llama la atención que hasta cuando todos estamos de acuerdo, prácticamente todos estamos de acuerdo, con lo que está ocurriendo en Gaza, se use una palabra para polarizar, para dividir, cuando en el fondo todos decimos absolutamente lo mismo», afirmaba rotunda Ana Rosa Quintana que sentenciaba de manera tajante la constantes acciones del Gobierno por separar a los ciudadanos. «Y esto ya es como una enfermedad en este país», aseveraba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.