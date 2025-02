Ana Rosa Quintana, muy dura con Pedro Sánchez por lo que dice de las ayudas de la DANA en Valencia: «Es un derecho de los afectados»

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una serie de ayudas para los afectados por la DANA en Valencia que, en el discurso del mandatario, parecían quedar supeditadas a que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una circunstancia tildada de obvio chantaje que, sin embargo, no ha sido tal y es que este mismo miércoles se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley por el que se aprobaba el primer paquete de medidas, por valor de 10.600 millones, para ayudar a quienes más lo necesitan tras la tragedia.

Sobre esta ambigüedad en las palabras del presidente ha girado el debate político de las últimas 24 horas, un revuelo que ha trascendido a las principales tertulias de los programas televisivos y ha elevado el nivel de tensión al surgir, de unos y de otros, acusaciones de difusión de bulos.

Una de esas acusaciones ha recaído sobre Ana Rosa Quintana quien, en el inicio de su programa de este martes en Telecinco, ha querido defenderse y ha aprovechado para mandar un recado a Sánchez.

«Estos días se está acusando a la prensa de utilizar contra el Gobierno frases o medias frases. Concretamente a mí. Compañeros, vamos a escuchar de manera literal lo que ha dicho el presidente sobre aprobar los presupuestos a cambio de las ayudas para los afectados de la DANA, algo que muchos califican de chantaje, esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez», decía Quintana, antes de emitir el vídeo de las palabras del jefe del Ejecutivo en las que hablaba de la necesidad de apoyo para los PGE en las mismas frases que mencionaba las ayudas, lo que generó la confusión.

«Necesitamos unos nuevos presupuestos. ¿Es necesario unos nuevos presupuestos para ayudar a Valencia?», se preguntaba la presentadora.

«Si estuviéramos en un país normal...»

En ese momento intervenía uno de sus colaboradores, Rodolfo Irago, que reflexionaba sobre toda la situación:

«Hoy se ha publicado el decreto, las ayudas van a llegar haya o no haya presupuestos, tienen que llegar haya o no haya presupuestos porque es un derecho de los afectados. Creo que no es afortunado mezclar ayer ambas cosas, pero creo también que si estuviésemos en un país normal ante una catástrofe como esta la oposición también estaría dispuesta a colaborar con el Gobierno y el Gobierno con la oposición», decía.

«De hecho en Valencia el PSOE ha anunciado que apoyará los presupuestos de Mazón que estarán marcados por esta catástrofe, así que a veces hay que pedirle a la oposición que se siente», añadía Irago, lo que provocó la respuesta de Ana Rosa y su recado final a Sánchez:

«Tampoco estaría mal que el presidente informara al líder de la oposición», sentenció la directora y presentadora de 'TardeAR'.