Ana Rosa Quintana dice lo que muchos piensan sobre Karla Sofía Gascón tras su última metedura de pata: «Hay que tener un control»

Karla Sofía Gascón acaparó la atención mediática el pasado mes de febrero. Y es que la actriz española pasó de sembrar el éxito con 'Emilia Pérez', la película por la que ganó un Globo de Oro y estuvo nominada en los Premios Oscar, a ser protagonista de una gran crisis reputacional.

La actriz desató la polémica a raíz de unos mensajes antiguos, publicados en su cuenta de X (antes Twitter), de corte ofensivo y racista. La protagonista de 'Emilia Pérez' fue excluida por este motivo de la campaña de promoción de la película en Netflix y retirada de las ceremonias de premios.

Este martes, la actriz acude a 'El Hormiguero' por segunda vez tras el 'encontronazo' que protagonizó con Pablo Motos en su primera visita al programa, cuando el presentador destacó que se trataba de «la primera trans nominada» a los Oscar.

La última polémica de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón volvía a ser una de las protagonistas esta mañana de 'El programa de Ana Rosa' a raíz de una nueva metedura de pata de la actriz. En concreto, la presentadora y colaboradores del programa comentaron un vídeo publicado el pasado 30 de marzo en Instagram por la intérprete.

En el vídeo, Karla Sofía Gascón aparecía visitando las montañas de Picos de Europa. «Hoy me siento como en 'La sociedad de la nieve'. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque -tal y como están las cosas- me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta», dijo el domingo, coincidiendo con la muerte, ese mismo día, de Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del accidente de los Andes.

Los 'stories' de Karla Sofía Gascón INSTAGRAM

Un comentario que no pasó desapercibido en redes sociales, donde fue duramente atacada. Motivo por el que se vio obligada a eliminar la publicación y sustituirla por otra que dice: «Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma... Pero, sobre todo, de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra».

«Hoy tengo 53 años y estoy tan a gusto y tan feliz. Jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni he hecho un comentario para intentar menospreciar a nadie (...) Yo voy a seguir siendo sarcástica, irónica, exagerada, antitaurina, antifascista», añadió.

Ana Rosa opina sobre la publicación de Karla Sofía Gascón

Los colaboradores y la propia Ana Rosa Quintana han comentado las polémicas palabras de Karla Sofía Gascón. La presentadora del programa ha alertado sobre la importancia de tener cuidado con lo que se publica en redes. «Las redes sociales tienen mucho peligro. Hay que tener un control porque escribir compulsivamente te trae problemas, sobre todo después de los que ha tenido ya, es decir, que no aprenda...», ha dicho.

Ana Rosa opina sobre la última polémica de Karla Sofía Gascón TELECINCO

Por su parte, Bibiana Fernández también se ha mostrado contundente con la actriz. «Os acordáis de aquella frase del Rey, de '¿por qué no te callas?' Pues en este caso viene como anillo al dedo», ha dicho la colaboradora, que ha señalado que Karla Sofía Gascón «está dotada para meter la pata» y «no tiene control de gestión en general».

«Tanto subirla a los altares, como el machaque que sufrió después, es desproporcionado», señaló la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', que sacó inmediatamente la conclusión de su reflexión: «Ella podía haber hecho esos tuits y no sufrir necesariamente ese acoso que sufrió».