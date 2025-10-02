Ana Rosa Quintana desmonta sin medias tintas la «cortina de humo» del Gobierno: «Se ha ido a pique»

La política internacional con el ojo puesto en Gaza ha sido el punto de partida de Ana Rosa Quintana para desmontar el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a su posición con el conflicto israelí. Así, la presentadora de ' ... El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no se ha mordido la lengua en decir con todas las palabras lo que hay tras las decisiones del Ejecutivo.

«Algo huele a propaganda en Dinamarca», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana sin cortarse. «Nuestro presidente ha decidido desmarcarse del resto de socios europeos en la cumbre de Copenhague. Con Putin acechando la paz del continente, los líderes europeos proponen incrementar el gasto en Defensa. Sánchez se desmarca y trata de colar la lucha contra el cambio climático como gasto en Defensa, como si los coches eléctricos nos protegieran de los drones rusos», manifestaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que soltaba el primer 'zasca' a Pedro Sánchez. «Eso sí, cuando viene una DANA o un incendio recurre al 'si quieren ayuda, que la pidan'», añadía la comunicadora en otro dardo envenenado al jefe del Ejecutivo.

«Los países del Este y el Norte de Europa nos están pidiendo ayuda, incluida la primera ministra danesa, socialdemócrata, como Sánchez, y nuestro Gobierno es el único que se pone de perfil ofreciendo molinos de viento como si fueran gigantes para hacer frente a la amenaza rusa», señalaba Ana Rosa Quintana que pasaba a poner el foco en la flotilla para a costa de los socios del presidente del Gobierno subrayar con una expresión lo que suponía el envío del buque de guerra en su auxilio.

Ana Rosa Quintana y la «cortina de humo» del Gobierno

«Sin embargo, mandamos un buque de guerra a proteger una flotilla que está siendo interceptada por Israel. Una cortina de humo que han desmontado los socios de Sánchez. Sumar y Podemos exigen que un buque militar acompañe hasta Gaza a los barcos de la flotilla, pese a que se pueda provocar un conflicto bélico internacional en el que se vea envuelto España. Los abanderados del 'No a la guerra' animan de esta manera a un navío con bandera española a entrar en las aguas de un país en guerra sin importar las consecuencias», apuntaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que entraba en las contradicciones del Ejecutivo.

«Para colmo, el debate sobre el embargo a Israel se lleva al Parlamento el 7 de octubre, el día cuando se cumple el segundo aniversario de la masacre perpetrada por Hamás en Israel, una matanza de civiles que provocó esta guerra. Los ministros de Sánchez han pasado de animar de manera irresponsable a la flotilla a llegar a Gaza a pedirles responsabilidad para que no lleguen a Gaza. Una propaganda que ha quedado desmontada con la división entre los socios de 'No a la guerra' pero enviemos un barco de guerra a la zona de exclusión marítima», exponía Ana Rosa Quintana que para terminar su editorial sacaba los colores al Gobierno.

«La propaganda se ha ido a pique y el Gobierno está a la deriva flotando entre escándalos. ¿Y de qué hablamos aquí? De bulos, y fachas con toga. La primera ministra danesa avisa: 'Es el momento más peligroso desde la II Guerra Mundial'. ¿Y qué le responde Sánchez? Compremos paneles solares», zanjaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.