Ana Rosa Quintana, demoledora, planta cara a la 'fontanera' del PSOE: «Usted no es periodista, Leire»

Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en apuros. Y es que, la presencia de la exmilitante socialista en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no ha sido del todo cómoda para esta. Una entrevista con la que la invitada de Ana Rosa Quintana ... quería desvincular su nombre de las últimas informaciones publicadas en los medios, pero que no le ha salido tan bien como esperaba ante la avalancha de preguntas que la presentadora del matinal de Telecinco tenía para ella que esquivaba como podía hasta que la comunicadora se ha hartado y le ha plantado cara a Leire Díez ante las cámaras del espacio de la cadena de Mediaset.

Todo ocurría al final de la entrevista de Ana Rosa Quintana a Leire Díez cuando los colaboradores y la presentadora ponían en cuestión que el nombre de la 'fontanera' del PSOE estuviera en tantos asuntos. «Ya son demasiadas personas, asuntos y eso ha llevado a una imputación gravísima», decía la comunicadora del matinal a su invitada que se justificaba. «Vamos a ver, en un ejercicio de investigación de tantos años y tanta gente...», manifestaba la exmilitante socialista que era frenada de inmediato por Ana Rosa.

«Pero, usted no es periodista, Leire», le soltaba Ana Rosa Quintana a la cara a su invitada. «¿Usted, por qué investiga? Porque hay un objetivo político», añadía rotunda la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' parando los pies a la 'fontanera' del PSOE. «Eso no es verdad, que no es verdad», le replicaba Díez. «Del mismo modo que el señor Dolset tiene también un objetivo por lo que le ha ocurrido a él, o sea todos tienen un objetivo», le contraatacaba la periodista del matinal de Telecinco.

«Lo que tengo muy claro que aquí parece que el activismo político lo inventé yo y eso es falso», se defendía Leire Díez del 'zarpazo' de Ana Rosa Quintana. «Pero, ¿qué es activismo político?», le cuestionaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa. «No, la acusan de ser fontanera del PSOE para anular a determinadas personas que molestan, otra cosa es lo que está en instrucción, que de eso usted tiene derecho como todos los españoles a defenderse, como usted tiene derecho en este programa a decir lo que piensa», manifestaba la presentadora que en ese punto despedía a la 'fontanera' del PSOE. «Al final, veremos lo que ocurra en el juzgado, yo le agradezco que esté con nosotros y que dé la cara», zanjaba la comunicadora de Telecinco.