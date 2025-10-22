Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

El programa de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana, demoledora, planta cara a la 'fontanera' del PSOE: «Usted no es periodista, Leire»

La presentadora del matinal de Telecinco puso en aprietos a la exmilitante socialista durante su entrevista

Alfonso Arús, rotundo con la última 'puñalada' de Andy a Lucas: «Es una bofetada en toda regla»

Ana Rosa Quintana ha plantado cara a Leire Díez en 'El programa de Ana Rosa'
Ana Rosa Quintana ha plantado cara a Leire Díez en 'El programa de Ana Rosa' Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en apuros. Y es que, la presencia de la exmilitante socialista en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no ha sido del todo cómoda para esta. Una entrevista con la que la invitada de Ana Rosa Quintana ... quería desvincular su nombre de las últimas informaciones publicadas en los medios, pero que no le ha salido tan bien como esperaba ante la avalancha de preguntas que la presentadora del matinal de Telecinco tenía para ella que esquivaba como podía hasta que la comunicadora se ha hartado y le ha plantado cara a Leire Díez ante las cámaras del espacio de la cadena de Mediaset.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app