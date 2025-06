Ana Rosa Quintana, demoledora con Pedro Sánchez tras el registro de la UCO en Ferraz: «Ni su maquilladora pudo camuflar...»

La crisis en el PSOE tras la dimisión del ex número 3 del partido, Santos Cerdán, tras ser señalado por el presunto cobro de mordidas de obra pública, sigue en pleno apogeo. El pasado viernes, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la sede de Ferraz, donde se encontraba el despacho del exsecretario de Organización, en busca de nuevas pruebas sobre la presunta trama de corrupción que implica también a José Luis Ábalos y Koldo García

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, la actualidad política que ha salpicado a los socialistas y a su líder, el presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a ser el tema de debate en muchos platós de televisión durante este lunes. Así lo han hecho en 'El programa de Ana Rosa', donde su presentadora, la mítica Ana Rosa Quintana, ha vuelto a analizar con lupa los últimos movimientos del líder del Gobierno.

Durante su editorial matutino, la periodista ha hecho referencia a la «rueda de prensa fantasma» que el presidente dio este pasado domingo para anunciar un acuerdo con la OTAN para no tener que «incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB». «Ayer vimos la imagen del aislamiento, una rueda de prensa sin prensa. El presidente se presentó en una sala atiborrada de soledad», ha comenzado diciendo Quintana.

Para la famosa presentadora de Telecinco, al secretario general del PSOE «se le ha acabado la magia, nadie por aquí y nadie por allá». «El presidente se dirigía a unos medios ausentes en la sala. Tan solo estaba presente su secretaria de comunicación, como si fuera el niño de 'El sexto sentido' viendo a alguien que no sabe que está en este mundo», ha reconocido ante sus espectadores.

Según Ana Rosa, Sánchez «veía en su cabeza una sala llena de prensa, llena de periodistas aplaudiendo que la OTAN nos permita no llegar al 5% del gasto en defensa». «Nosotros también celebramos que no se vea comprometido el Estado del Bienestar, pero no nos encaja con su discurso», ha destacado la presentadora.

Entre las frases del discurso que el responsable del Gobierno este dio este domingo, la periodista ha destacado algunas como que «la riqueza de las familias está en máximos históricos», que «los hogares están ganando poder adquisitivo» o que «España es la mejor economía del mundo». «Una economía en la que la corrupción va como un cohete», ha concluido de forma irónica, haciendo referencia a estos casos.

Siguiendo con las tramas que han salpicado al Gobierno, Ana Rosa Quintana ha recordado que este lunes declaran ante el Supremo José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, tras verse implicados en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. «Si deciden colaborar con la Justicia, pueden dinamitar lo poco que queda de legislatura. Koldo asegura que más de 250 personas le han pedido favores», ha explicado esta.

A esta declaración estarán muy atentos los altos cargos de la Unión Europea, según considera la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. «El Consejo de Europa va a estudiar si la corrupción es una amenaza para España después de que el viernes la Guardia Civil entrase en Ferraz», ha recordado ante la audiencia de Telecinco.

El registro de la UCO en la sede del PSOE ha sido, según Ana Rosa Quintana, «una imagen demoledora que no pudo camuflar ni la maquilladora del presidente, ni una actriz de cine para adultos escondiendo discos duros». «Una foto para la historia que coincidía con la visita de urgencia de Salvador Illa a Moncloa», ha puntualizado.

Respecto a esta situación crítica que atraviesa el PSOE, la presentadora ha advertido también de los «rumores que hablan de dimisión y señalan a Illa como sustituto de Sánchez»: «No nos engañemos. El manual de resistencia de Sánchez está calcado de las memorias de El Lute, que decía que 'resistir es vencer'».

«El mismo Sánchez ha desautorizado a Tezanos reconociendo que no convoca elecciones para no darle el Gobierno a la derecha, porque la izquierda no roba. Filesa, los ERE, el GAL o Roldán, por supuesto, eran de derechas», ha sentenciado la conductora de Telecinco.