Ana Rosa Quintana deja sin palabras a Almeida con su pregunta más personal: «No sé cómo decirlo»

Este viernes Ana Rosa Quintana contaba en el plató de 'El programa de Ana Rosa' con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Así, la presentadora de Telecinco se sentaba junto al regidor para hablar de su última polémica, como para sonsacarle si se iba a presentar a las próximas elecciones. Una lista de preguntas de corte político que tuvieron un giro inesperado al final de la charla cuando Almeida se fue de la lengua y reveló a la audiencia del matinal cómo está llevando su paternidad.

Ana Rosa Quintana hacía un alto en el camino en la tertulia política para atender a José Luis Martínez-Almeida que lo esperaba sentado en un rincón del plató de 'El programa de Ana Rosa'. Así, la entrevista comenzaba con sus polémicas declaraciones sobre Gaza y terminaban sobre su futuro al frente de la alcaldía de Madrid.

«¿Se va a presentar a las próximas elecciones?, ¿lo ha pensado ya?, ¿le gustan más los pañales?», le cuestionaba Ana Rosa Quintana a Almeida que le respondía abiertamente. «Cuando uno tiene que decidir si se presenta a la alcaldía de Madrid, pues es una decisión a la ligera», afirmaba el invitado de 'El programa de Ana Rosa' que indicaba que era «un honor extraordinario ser alcalde de Madrid», por lo que había que plantearse si estaba «en condiciones». «Si mañana fueran las elecciones, me presentaba, y mi idea es poder presentarme», declaraba Almeida.

Entonces, Ana Rosa Quintana daba un giro de timón en su conversación con el alcalde de Madrid. «Y, bueno, también que ha descubierto la paternidad. ¿Se imaginaba que le iba a producir tanta satisfacción?», le cuestionaba directa la presentadora del matinal de Telecinco al alcalde de Madrid que no evitaba la pregunta.

«Pues, la verdad que no. No me imaginaba que... no sé como decirlo, que iba a estar tan... con la baba caída», afirmaba rotundo Almeida. «O sea, yo lo digo, para mí es maravilloso, porque es maravilloso, poder llegar a mi casa y poder ver a mi hijo y poder estar más tiempo en casa, lo digo abiertamente», aseguraba el invitado de Ana Rosa Quintana.