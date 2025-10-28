Ana Rosa Quintana no deja indiferente a nadie con su rotunda sentencia a la nueva vida como predicador de Dani Alves

Dani Alves ha sido uno de los asuntos de la mañana en todos los programas de la parrilla de televisión. Así, si Ana Terradillos reaccionaba rotunda en 'La mirada crítica' (Telecinco) al conocer la nueva faceta como predicador del exfutbolista; en 'El programa ... de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana también se ha pronunciado tajante sobre el giro radical en la vida del exdeportista.

'El programa de Ana Rosa' llegaba a su sección de sucesos y la abría con la nueva vida de Dani Alves. «Predicando la palabra de Dios. Enseguida viajamos hasta esa iglesia», anunciaba Manu Marlasca, colaborador de 'El programa de Ana Rosa' antes de ofrecer el vídeo en el que se mostraba al espectador al exfutbolista predicando en una Iglesia de Gerona. «Se dedica a predicar a contar sus experiencias... El nuevo fichaje de Dios», señalaba una voz en 'off' del matinal de Telecinco que cuestionaba la nueva faceta de Alves. «¿Milagro o marketing?», se preguntaba el espacio de la cadena de Mediaset que regresaba al plató en donde Ana Rosa Quintana se pronunciaba sin filtros.

«Ha encontrado a Dios», comenzaba diciendo la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. «San Pablo se cayó del caballo y cuando se levantó encontró a Dios, él no se ha caído del caballo, ha estado en la cárcel un año y por un tema muy bonito, agresión sexual, fue absuelto», afirmaba rotunda Ana Rosa Quintana ante las cámaras, mientras Manu Marlasca le replicaba. Nunca es tarde», apostillaba el colaborador del matinal, mientras que en la mesa se generaba la tertulia acerca de la nueva vida de Dani Alves.

«Hay quien piense que está mejor en una Iglesia que en una discoteca», manifestaba un colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. «Es verdad», le respondía la presentadora que nuevamente se pronunciaba sobre Dani Alves. «Solo faltaba que uno no pueda abrazar la religión que quiera, es sorprendente», declaraba Ana Rosa Quintana que para terminar dictaba sentencia a lo visto del exfutbolista. «Que está muy bien que la gente cuando tiene problemas se aferra a la fe», zanjaba la presentadora del matinal de Telecinco.