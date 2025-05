Ana Rosa Quintana adelanta lo que va a pasar con Melody y David Broncano tras enfrentarse públicamente: «Creo que va a terminar...»

La rueda de prensa de Melody y RTVE el pasado lunes, 26 de mayo, sigue dando que hablar. La artista quiso dejar claro que se siente «orgullosa» de su trabajo en Eurovisión 2025, a pesar de su antepenúltimo puesto, aunque defendió que habría realizado otra puesta en escena en su actuación.

Las declaraciones más polémicas vinieron de la mano de Israel y su controvertida participación en el certamen europeo. Una cuestión en la que Melody no quiso pronunciarse escudándose en que su contrato no le permitía hacerlo, algo que desmintió RTVE después.

Pero el momento más tenso de la rueda de prensa fue cuando la representante española lanzó un mensaje directo a David Broncano por las bromas que hizo sobre ella en 'La Revuelta' después de dejar 'platado' al programa después de Eurovisión. «Por ahora no iré. Solo voy a los programas donde se me respeta, aunque siempre hay tiempo para pedir perdón», aseguró.

Melody hacía referencia a «comentarios despectivos» en diferentes programas: «Hablan de la salud mental y a mí me van al cuello. Tampoco hay que burlarse del puesto, yo no me río de su audiencia». Lejos de dejar pasar el asunto, Broncano decidió responder a la cantante en su programa: «Respuesta rápida: no nos vamos a disculpar en ningún momento».

El presentador tildó de «feo» que Melody aludiera a la salud mental: «Utilizar la carta de la salud mental como carta blanca cuando algo te molesta porque estás picada de no haber quedado en Eurovisión como tú querías, cuando hay gente que tiene problemas de salud mental reales creo que los banaliza».

Sobre el tema de Israel, Broncano dejó claro que Melody «no tiene que ser estandarte de nada», aunque quiso dar su opinión sobre el asunto: «Condenar lo que está pasando en Palestina va más allá de política, es una cuestión de humanidad y de solidaridad».

La opinión de Ana Rosa sobre el conflicto entre Melody y David Broncano

El rifirrafe entre Melody y Broncano está siendo tema de debate estos días en tertulias televisivas. Más aún a raíz de que Pablo Motos anunciara que el próximo miércoles la artista visitaría 'El Hormiguero', rival indiscutible de 'La Revuelta'.

Este martes, Ana Rosa Quintana quiso lanzar su particular pronóstico de lo que sucederá con este enfrentamiento: «Yo creo que va a terminar yendo», aseguró la presentadora, en referencia a que Melody acabará cediendo y acudirá al programa de Broncano.

Además, la presentadora quiso pronunciarse sobre las declaraciones de Melody en la rueda de prensa sobre su desacuerdo con ciertos aspectos de la puesta en escena de 'Esa diva'. «Puede pensar lo que quiera, puede estar molesta porque no se vio un plano, pero es verdad que cuando uno va a cantar a Eurovisión hay un equipo que decide este tipo de cosas».

Máximo Huerta lanzó entonces una importante pregunta: «¿Pero no crees que la opinión del artista también es importante ahí?». A lo que Ana Rosa respondió: «Sí, creo que ha habido un choque y no se le ha escuchado, pero es normal que haya un coreógrafo que decida... Yo no lo vi como que ella hacía una crítica feroz, ella contaba un poco su opinión de las cosas».

La periodista quiso elogiar la larga trayectoria de Melody. «Ella tiene un contrato, tiene una gira por delante, tiene todavía muchas cosas que hacer. Yo creo que fue bastante sincera. Es una fiera en el escenario, tiene muchísimas tablas», zanjó.