Ana Pastor frena a Gonzalo Miró ante sus continuas «provocaciones»: «No voy a responder a nada chungo»

Este domingo La Sexta tenía programado para la noche la emisión de la entrevista de Ana Pastor al jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Así, en 'La Roca' (La Sexta) 'calentaban' motores invitando a la periodista al plató donde daba algunas pinceladas de lo que iba a ser la charla con el futbolista. Sin embargo, la conversación se fue tensando con las 'pullitas' de Gonzalo Miró, colaborador del programa de la cadena de Atresmedia, hasta que Pastor dijo 'hasta aquí', frenando las acusaciones del tertuliano.

Nuria Roca daba la bienvenida a Ana Pastor a la mesa de debate de 'La Roca', adonde llegaba dejando claro, entre otros a Gonzalo Miró, que la entrevista a Mbappé era «para futboleros y no futboleros» y «para gente del Madrid y gente que no es del Madrid».

Gonzalo Miró era consciente que el apunte que acababa de dejar la presentadora de 'El objetivo' iba para él por lo que no dudó en replicar. «Yo estoy ansioso porque lleguen las 21.30 horas», le decía el tertuliano de 'La Roca' a Ana Pastor. «Te va a sorprender», le avisaba la periodista que añadía que llevaban «un año y medio» pidiéndole «la entrevista». «Nos ha costado casi igual que su fichaje por el Real Madrid», señalaba Ana Pastor a la mesa del programa de La Sexta que comentaba que había sido muy fácil tratar con Mbappé porque era «una estrella que no iba de estrella».

Sin embargo, las pullas por el madridismo de Ana Pastor no dejaban de sucederse de boca de Gonzalo Miró, por lo que la presentadora de 'El objetivo' comenzó a frenar al colaborador. «A mí me encantaría entrevistar a Simeone pero nunca me ha dado una entrevista y lo he intentado», le indicaba la periodista al tertuliano del espacio que nuevamente tiraba de 'dardo' envenenado.

«Esta noche la voy a ver, a ver cómo le pones en aprietos», manifestaba Gonzalo Miró. «Ya te aviso que no. Mbappé ha conseguido algo inédito en mí, que es que yo parezca simpática», le respondía Ana Pastor en medio de un tenso cruce de declaraciones que tuvo su momento más álgido cuando el colaborador de 'La Roca' sacó la última 'bala'.

«Hay que agradecer a Mbappé que vaya a sacar la mejor cara de Ana, ya solo por eso la admiración por Kylian se multiplica», afirmaba Gonzalo Miró, que provocaba que Ana Pastor dijera 'hasta aquí'. «No voy a entrar en provocaciones, la nueva Ana Pastor no va a responder nada chungo», zanjaba la presentadora de 'El objetivo'.