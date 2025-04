Ana Pastor confiesa lo que Mbappé hizo con ella en la entrevista: «Consiguió que…»

«Es simpatiquísimo y un chico muy centrado. Además, me sorprendió lo bien que habla español, ¡y eso que era su primera entrevista en nuestro idioma y en España!». Ana Pastor ha contado al equipo de 'Zapeando' (La Sexta) sobre lo que disfrutó el cara a cara con el jugador madridista Kylian Mbappé, un encuentro que se emitirá el próximo domingo en el programa que ella presenta, 'El Objetivo', y que se emite en la misma cadena.

Entre los avances que ha dado Pastor a Dani Mateo y compañía, varios cortes en los que se ha visto cómo él decidió aprender nuestra lengua por varios motivos: «Creo que hay que hacer ese esfuerzo al llegar a un nuevo país. Quería descubrir una nueva cultura y antes de ser futbolista del Madrid soy un chico más que viene a este país. Ahora lo que me pasa es que la gente me habla muy rápido pensando que lo entiendo todo y no, a veces no se qué me dicen». Lo decía con una gran sonrisa, la tónica durante toda la entrevista según ha referido Ana Pastor.

Y es que, según se ha podido ver en algunas imágenes, esta fue la tónica del cara a cara, el buen ambiente y las risas. Tanto es así que Ana Pastor ha terminado por realizar una confesión en 'Zapeando' que ha sorprendido a todos: «Mbappé consiguió que yo parezca la persona más simpática del mundo y os digo que eso solo lo ha conseguido él. ¡Jamás había sonreído tanto en una entrevista!».

Los temas que ha tratado ella con el deportista han sido numerosos: desde lo que sintió cuando le llamó el propio presidente Macron para uqe no se fuera de Francia, que «el país entero le decía 'quédate'«, hasta los mensajes que se intercambió con Florentino Pérez. A esto ha añadido preocupaciones propias de cualquier ciudadano, como el feminismo, el racismo, la emigración, el deporte femenino… «¿Algo sobre lo que no te haya querido contestar?», le han preguntado en plató. «No, ha respondido a todo lo que le he propuesto e incluso ha hecho referencias a temas como la depresión, porque decían que él igual tenía depresión y no, lo que estaba era tratando de mejorar su rendimiento. Es un tipo normal con sus ideas y le gusta mojarse y decir lo que piensa», ha sentenciado Ana Pastor.

La periodista ha terminado apuntando que es un ejemplo para las jóvenes generaciones. «Es alguien muy familiar y me ha contado que, de pequeño, cuando solo le llamaba la atención el fútbol, en casa le inculcaban estudiar, que era necesario, por ejemplo, para hablar ahora español como lo hace».