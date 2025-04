Ana Obregón, sobre el robo a un empresario en Madrid en el que estaría involucrada la influencer Marta Hermoso: «¡Él se lo merece!»

Ana Obregón sin pelos en la lengua. La presentadora ha sorprendido a todos en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) al dar su opinión sobre el robo a un empresario mexicano, que habría sido víctima de una trama en la que le han hurtado alrededor de 400.000 euros en joyas y relojes de alta gama. Entre los sospechosos por estar involucrados en el caso, Marta Hermoso, una célebre influencer sevillana que ha hecho que este incidente sea especialmente mediático.

Es al respecto de lo sucedido que Ana Obregón ha dado su particular opinión. Se referían en el directo a que el empresario habría estado flirteando con la joven, pese a estar casado y tener varios hijos. Se han ido narrando los hechos, tal y como supuestamente habrían ocurrido, y al saber que Marta Hermoso estuvo en la habitación de Enrique, la víctima del robo, Obregón ha hablado algo y claro: «En el fondo… ¡Se lo merece!».

Carlos Quílez, especializado en sucesos, ha comentado el paso a paso de lo ocurrido el pasado 28 de septiembre de 2024. Tras varias horas en las que Enrique y Marta estuvieron en contacto, terminaron quedando con unos amigos y hay imágenes que lo evidencian. Finalmente, ella subió a la habitación de él y es ahí que la policía ha referido a la investigada que podría haber visto la caja fuerte donde estaban los relojes y los artículos que se habrían hurtado. «Los agentes que llevan la investigación tomaron nota de todo. Ella dijo que lo acompañó porque él se iba a cambiar de zapatos y dice que apenas estuvieron allí 10 minutos. La policía le respondió que en ese tiempo ella sí podría haber visto lo que había de valor en la estancia», ha explicado Quílez.

Otra de las periodistas en plató, Isabel González, ha añadido nuevos detalles del caso. Según ha apuntado, en colaboración con la información de Carlos Quílez, este no sería el primer caso de delito en el que Marta Hermoso se habría visto implicada. La influencer también fue acusada de robar en un barco, de hurtar tarjetas de crédito a otro empresario. «Esta chica vende una imagen de algo que no se corresponde con la realidad, la verdad. De hecho, dicen que no es sevillana y que unas imágenes que ella compartió en la universidad tampoco son reales, que no habría estudiado en ese centro», ha seguido diciendo Isabel González.

Una de las amigas de la influencer está también siendo investigada. El equipo de 'Y Ahora Sonsoles' ha hablado con ambas. La primera, afirma que es inocente y que se demostrará. La segunda ha querido no dar detalles y desmarcarse del caso.