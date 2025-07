Ana Obregón planta cara a la okupa de una anciana que alquiló su casa para pagarse la residencia: «¿No se te cae la cara de vergüenza?»

La inquiokupación es una lacra a la que se enfrentan cada año cientos de propietarios en España. Este delito no sólo afecta a aquellos que cuentan en su haber con varias viviendas que usan para sacar beneficio económico, sino también a los más necesitados. Es el caso de Carmen Carnicer, una anciana de 88 años que desde hace dos años convive con este problema que tiene difícil solución.

En agosto de 2023, la mujer se rompió la cadera y, necesitada ya de ayuda profesional por su avanzada edad, decidió ingresar en una residencia. Los apenas 700 euros de pensión que cobra no eran suficientes para hacer frente a estos gastos, por lo que ella misma decidió alquilar su casa de toda la vida para hacer frente a los casi 1.500 euros que cuesta su estancia en este centro para mayores.

La pesadilla comenzó apenas dos meses después, cuando los inquilinos dejaron de pagar a raíz de una mala situación económica. Carmen y su familia solicitaron entonces una orden de desahucio, empezando así una guerra que ha terminado con su hogar completamente saqueado y destrozado, algo que le está costando la salud y todos sus ahorros. De hecho, ella misma denuncia que ha perdido «más de 36.000 euros en los últimos meses».

Carmen, amenazada por los okupas de su casa y sin dinero para pagar su residencia

Esta es la historia que trataron este pasado martes en 'Y ahora Sonsoles', donde contaron con el testimonio de esta mujer de 88 años. La anciana admitía estar «fatal» ante Sonsoles Ónega, explicando que ni siquiera ha podido irse de vacaciones para poder seguir haciendo frente a sus gastos y zanjar este asunto. «Me han amenazado y me han maltratado. Me decían '¿a que suelto a los perros, vieja?'», contaba la afectada.

Las palabras de Carmen encendían a los colaboradores del programa de Antena 3, incluida la propia Ana Obregón, que no tardaba en intervenir para mostrar su indignación. «Me hierve la sangre. Vamos todos a la puerta de su casa para sacarlos... Yo ya no sé qué hay que hacer ya para acabar con esa mierda de okupas», solicitaba muy alterada, mientras la presentadora aseguraba que en España «somos los parias de Europa» en temas de okupación.

📌Carmen, obligada a alquilar su casa para pargar la residencia y termina okupada: "Yo no tengo dinero".



Lo denuncia en #YAS▶️ https://t.co/6D9P37rLJs pic.twitter.com/MBiYjswjNa — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) July 9, 2025

Entraba entonces en Marta, la hija de la inquiokupa, para contar los motivos que habían motivado esta usurpación de hogar: «Dejamos de pagar porque no podíamos, tenemos una situación un poco mala. A Carmen nadie la ha amenazado, siempre la hemos respetado porque es una persona mayor. Son ellos los que nos amenazan, trajo a 15 personas con palos y amenazaron a mi madre, que está enferma».

«Pedimos que nos dé un tiempo. No podemos marcharnos, porque no tenemos a dónde ir», aseguraba ante las cámaras del programa esta mujer. Un testimonio que volvía a encender a Ana Obregón, que estallaba de nuevo contra las delincuentes, pidiéndoles que «buscaran» un hogar diferente para dejar de una vez a Carmen y su familia en paz.

La inquilina justifica la okupación de la vivienda: «Tengo invalidez y mi hija una minusvalía»

Tamara, la okupa de este inmueble, contactaba poco después con el programa para contar «su versión» de la historia. Algo ante lo que Sonsoles decidía no contenerse, lanzándole un recado a la mujer. «Clama al cielo la historia de Carmen. Yo entiendo la vida de todos, pero esta señora no puede pagarse la residencia», le espetaba la presentadora a la entrevistada.

Para justificar esta usurpación, la inquilina de la anciana ha explicado que entraron con un contrato y que pagaron su alquiler durante un año. La cosa cambió cuando su marido «entró a prisión» y se quedaron sin recursos para seguir pagando la mensualidad: «Yo sólo tengo 300 euros por la invalidez que sufrí en un accidente de tráfico y mi hija tiene una minusvalía».

Según ha explicado esta, la propietaria y su familia no quisieron llegar a un acuerdo con su familia y que le han amenazado con palos e incluso les ha acusado de envenenarles el agua. «Estoy esperando que la justicia me dé el desahucio, pero me quiero ir antes. Hasta que no se efectúe la orden de desahucio, esta es mi casa de cara a la ley», decía levantando el revuelo entre los tertulianos del programa.

Ana Obregón, muy enfadada, estalla contra la okupa de la anciana: «Vete a la mierda»

La propia Sonsoles Ónega intervenía entonces para responder a la inquilina y reprocharle su actitud. «Carmen ha pagado esa casa con su dinero, es de su propiedad. Si usted no paga el alquiler, se tiene que ir [...] ¿Sabe dónde estaría usted si viviera en Alemania, en Italia o en Francia? En la cárcel», sentenciaba la presentadora con dureza.

«Váyase de la casa de Carmen si tanto la respeta», reprochaba Ana Obregón, una de las más críticas tras oír el testimonio de la inquiokupa en 'Y ahora Sonsoles'. «Que se vaya ya. ¿No se te cae la cara de vergüenza viendo a esta señora de 88 años a la que le estas amargando los últimos años de su vida?», volvía a gritar la actriz, cargando duramente contra Tamara, que acusaba al programa de «manipular» sus palabras y volvía a hablar de su mala situación económica.

Acto seguido, la okupa decidía dar por terminada la llamada, haciendo que la protagonista de 'Ana y los siete' volviera a estallar, visiblemente enfadada: «¡Pues que cuelgue y se vaya a la mierda! Que España se entere de cómo está el tema de los okupas», acababa sentenciado durante su intervención en el programa, antes de despedir a la pobre Carmen.