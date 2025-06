Ana Belén se sincera sobre el problema que sufre en la voz: «Se va quedando más grave»

Una invitada de absoluto lujo dio el pistoletazo de salida a la última semana de la 19ª temporada de 'El Hormiguero'. Ana Belén presentó este lunes 23 de junio en el 'show de las hormigas su nuevo disco, 'Vengo con los ojos nuevos' y una gira gira por España bautizada como 'Más D Ana'.

Aunque primero que nada, Pablo Motos le agradeció la visita porque «estás con la voz rarita», comentó. De hecho, la artista se ha visto obligada a cancelar un concierto en Zaragoza aquejada de una laringitis aguda con afonía. El anfitrión reveló, además, que la foniatra de Ana Belén le riñe a veces por hablar con un registro vocal muy grave. «En la medida en que te estás haciendo mayor, la voz se va poniendo más grave. Entonces, la foniatra siempre insiste en que no baje la voz y hable más agudo, porque eso hace que se acomode, se va quedando más grave y a la hora de cantar es un poquito más complicado», desarrolló al respecto la ganadora del Goya de Honor.

.@OficialAnabelen nos presenta su nuevo disco titulado 'Vengo con los ojos nuevos' #AnaBelénEH pic.twitter.com/e4hIuplNw3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 23, 2025

Interesado en conocer más sobre el asunto, el presentador quiso corroborar si la voz también envejece de alguna forma. «Claro, envejece todo. Por eso, para que no envejezca hay que hacer muchas cosas, muchos ejercicios, y hablar agudo… No hay receta mágica», reafirmó la invitada.

Ana Belén regresa a la música «con ojos nuevos»

Justo después procedió a comentar los detalles del álbum, cuyo título obedece a un motivo muy optimista. «El último disco que grabé fue en 2018, y la gira, en el 2019. Luego vino lo que vino, la pandemia. Y llevo siete años, digamos, en silencio. Siete años que no me he metido en un estudio ni me subido al escenario. Entonces, es un poco venir con los ojos nuevos. Con la misma curiosidad, las mismas ganas, las mismas sensaciones que yo reconozco en mi desde hace muchísimos años. Vengo otra vez, pero con los ojos nuevos, porque han cambiado muchas cosas», expuso.

Motos quiso abordar los dos cambios más trascendentes en este tiempo, a su modo de ver: las redes sociales y la Inteligencia Artificial. «Son dos pelotazos que han cambiado las reglas del juego», señaló el de Requena.

Al igual que él, Ana Belén aseguró tener muchas reservas acerca de lo que puede traer este conjunto de tecnologías en la creación, aunque con matices. «Esta mañana estaba escuchando cómo la IA a nivel de investigación ayuda tanto... Es como todo: el uso que se le de», sentenció.