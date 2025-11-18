Suscríbete a
El Hormiguero

La categórica reflexión de Álvaro Morte sobre quienes prefieren la dictadura a la democracia: «Se lo tienen que hacer mirar»

El actor gaditano interpreta a Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante', la adaptación de Movistar Plus+ de la novela de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23F

Álvaro Morte presentando 'Anatomía de un instante' en 'El Hormiguero'
María Robert

El 20 de noviembre se cumple medio siglo de la muerte de Franco, una fecha cuya efeméride va a aprovechar Movistar Plus+ para estrenar 'Anatomía de un instante'. Alberto Rodríguez dirige la adaptación a la pequeña pantalla de la novela homónima ... de Javier Cercas que disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: el intento de golpe de Estado del 23F.

