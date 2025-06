Álvaro Morata impacta con el motivo por el que rompió con Alice Campello: «No hay que hacerlo»

Álvaro Morata está en boca de todos de la mano de la salida de su documental. Así, desde 'Aruser@s' (La Sexta) se han hecho eco de la cinta en la que le futbolista habla alto y claro sobre la depresión que sufrió, como también no se calla nada sobre su sorprendente ruptura de Alice Campello y casi inmediata reconciliación. Precisamente, sobre la reconciliación se ha manifestado Alfonso Arús, presentador del programa de la cadena de Atresmedia, que no ha dudado en lanzar un consejo a los telespectadores tras lo visto con la mediática pareja.

'Aruser@s' ponía sobre la mesa la figura de Álvaro Morata debido al estreno de su documental y lo primero que revelaban era el motivo por el que rompió su relación con su mujer.

«Ella es una mujer maravillosa y yo la voy a querer toda la vida», señalaba el futbolista en el documental, mientras que Alice Campello también ofrecía su visión. «Siento que era como que chocábamos mucho. Yo no estaba feliz conmigo misma y él no estaba feliz consigo mismo, ¿cómo vas a estar bien junto a alguien si no puedes dar lo mejor de ti?», se preguntaba la mujer de Morata en la serie documental, en la que el deportista manifestaba el motivo de la ruptura: «No podía poner en riesgo otra vez el coger otra depresión. Lo más fácil era irme».

Noticia Relacionada Borja González gana 'Supervivientes 2025' y el 'fenómeno Montoya' se desinfla en la final María Robert El valenciano se disputó el duelo definitivo con Escassi, mientras que el sevillano y su ex, Anita Williams, se conformaban con el tercer y cuarto puesto, respectivamente

Entonces, de vuelta al plató de 'Aruser@s', Alfonso Arús alzaba la voz. «Y, por eso, siempre he dicho no rompáis todas la fotografías, aquello de 'yo romperé tus cartas, yo romperé tus fotos', no hay que hacerlo», afirmaba rotundo el presentador del programa de La Sexta que seguidamente daba las razones de su conclusión tras lo visto con Álvaro Morata y Alice Campello. «Porque ahora están celebrando el octavo aniversario de la boda y lo están haciendo con un 'collage' de las mejores fotos, que si las hubieran roto, pues ahora lo que hubiera costado recomponer esto», sentenciaba el conductor del espacio.