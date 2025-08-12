Alfred García y Roberto Leal se reencuentras tras 7 años y protagonizan un momento insólito: «Esto no se ha hecho nunca aquí»

La vuelta de 'Operación Triunfo' a la pequeña pantalla está a punto de cumplir ocho años. TVE rescató el popular 'talent' en 2017, después de dejarlo en barbecho durante un lustro, sin imaginarse siquiera en el fenómeno social en el que se convertiría la generación de Amaia, Aitana, Lola Índigo y compañía. Uno de los grandes aciertos de aquel regreso fue sin duda confiar en Roberto Leal para conducir el formato. Unos años después, le cedió el testigo a Chenoa para ponerse al frente de 'Pasapalabra'.

Es por eso que el reencuentro que se produjo en el concurso de Antena 3 este martes 12 de agosto fue tan especial. Y es que uno de los integrantes del equipo naranja era Alfred García, uno de los grandes protagonistas de 'OT 2017'. «Un placer estar contigo después de tantos años, juntos otra vez», comentaba el artista al ver otra vez a Leal.

Alfred ha cambiado el móvil por la cámara analógica

«Lo estábamos contando ahora fuera de cámaras, hacía como 7 u 8 años que no estábamos en un programa juntos», apuntaba, por su parte, el presentador. «Sí, se podría decir que tú me has amamantado en televisión», bromeaba el catalán. «Yo te he dado biberones, esto la gente no lo sabe, pero eras muy pequeñito en 'Operación Triunfo'», lo seguía el andaluz.

El plató de #Pasapalabra se convierte en un estudio de fotosesión con la cámara analógica que ha traído Alfred. 😆 #Pasapalabra1333



▶️ Directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/yzGUb9sDnQ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 12, 2025

En el segundo programa como invitado, el intérprete de 'De la tierra hasta Marte' sorprendía a todos enseñando un objeto que llevaba en el bolsillo y que lo acompaña a todas partes: la máquina de fotos analógica de cuando era pequeño.

«¿Podemos hacer una? Hazme una», le pedía el presentador, acotando también que «esto no se ha hecho nunca aquí en cinco años».