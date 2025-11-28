Suscríbete a
Alfonso Arús sentencia rotundo los «turrones locos» de Dabiz Muñoz y genera controversia: «Respetadme»

El presentador del programa de La Sexta se pronunció sobre los nuevos sabores que el chef ha presentado este año

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', ha sentenciado los «turrones locos» de Dabiz Muñoz.
Mari Carmen Parra

Dabiz Muñoz está en boca de todos este viernes, después de que el chef se sentara en 'El Hormiguero' (Antena 3) para hablar de su nuevo proyecto más allá de la cocina. Sin embargo, en 'Aruser@s' (La Sexta) no han puesto el ... foco en la charla que el cocinero mantuvo con Pablo Motos, sino en la salida al mercado de sus «turrones locos», a los que Alfonso Arús, presentador del espacio, ha sentenciado de forma rotunda.

