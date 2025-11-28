Alfonso Arús sentencia rotundo los «turrones locos» de Dabiz Muñoz y genera controversia: «Respetadme»

Dabiz Muñoz está en boca de todos este viernes, después de que el chef se sentara en 'El Hormiguero' (Antena 3) para hablar de su nuevo proyecto más allá de la cocina. Sin embargo, en 'Aruser@s' (La Sexta) no han puesto el ... foco en la charla que el cocinero mantuvo con Pablo Motos, sino en la salida al mercado de sus «turrones locos», a los que Alfonso Arús, presentador del espacio, ha sentenciado de forma rotunda.

Todo ocurría cuando Alfonso Arús ponía el foco en un 'tiktoker' que cada año probaba los turrones de Dabiz Muñoz. Así, 'Aruser@s' emitía el vídeo en el que el 'influencer' valoraba los nuevos sabores de 'cookies and cream' a la brasa, pollo frito con gofres, nachos 'tex-mex', y la gran novedad, el turrón de pizza margarita, al que el 'tiktoker' calificaba de «original», aunque le daba una valoración menor que al de nachos 'tex mex'. Así, las calificaciones quedaban de la siguiente manera. El turrón de cookies se quedaba con un 8; el de pollo frito con gofres bajaba al 7,5; el de nachos tex mex alcanzaba el 10 y el de pizza obtenía un 8,5.

Con el vídeo sobre los turrones de Dabiz Muñoz finalizado, la reacción en el plató de 'Aruser@s' no se hizo esperar. «Viniendo de Dabiz Muñoz yo no tengo dudas de que estarán muy buenos», comenzaba diciendo Alfonso Arús antes de dar su rotunda opinión. «Esto a mí no me entra, yo soy muy antiguo. Yo al principio lo salado y al final lo dulce», sentenciaba el presentador que se echaba encima al resto de colaboradores que apoyaban el vanguardismo de mezclar sabores.

«Que sí, que yo os entiendo y que digo que seguro que están muy buenos, pero respetadme que yo sea un poco más tradicional», zanjaba Alfonso Arús tras la controversia generada en el plató de 'Aruser@s' por los turrones de Dabiz Muñoz.