Alfonso Arús sentencia sin medias tintas la última «bomba» de Ortega Cano: «Lo siento, no te la compro»

Ortega Cano vuelve a estar en el ojo mediático de los 'paparazzis'. Así, se ha visto este martes en 'Aruser@s' (La Sexta), cuando el programa se ha hecho eco de las últimas declaraciones del torero a las que ha calificado de «bomba». ... Un 'notición' que Alfonso Arús, presentador del programa de la cadena de Atresmedia, no ha podido más que sentenciar de manera tajante.

'Aruser@s' se encontraba repasando las noticias de la crónica social, cuando tras hablar del nuevo amor de Amelia Bono, el programa de La Sexta ponía sobre la mesa un viejo conocido de la prensa del 'corazón': José Ortega Cano. «Pero, la gran bomba, en cuanto a ilusión, puede saltar en el entorno de Ortega Cano. ¿Está ilusionado Ortega Cano?», preguntaba Alfonso Arús antes de ceder la palabra a Tatiana Arús, colaboradora, que era la persona de su equipo que tenía la respuesta.

«No nos confirma, ni nos desmiente, pero sí que deja la puerta abierta a volver a enamorarse», indicaba la tertuliana que pasaba a ofrecer el vídeo con las declaraciones de Ortega Cano. «Mucha gente está hablando de esa ilusión con Isabel, ¿usted tiene ganas de rehacer su vida sentimental o tiene otro camino en su cabeza?», le preguntaba una periodista al diestro que respondía muy escueto. «Nunca se sabe», afirmaba Ortega Cano que hacía saltar todas las alarmas. «Uy, ¿deja la puerta abierta a un nuevo amor?», le insistía entonces otra reportera, a lo que el torero volvía a jugar con el enigma. «Puede ser, ¿por qué no?», respondía Ortega Cano que provocaba la inmediata reacción de Alfonso Arús.

Noticia Relacionada ¿Adiós a Manu y Rosa?: el famoso exconcursante que ilusiona con su vuelta a 'Pasapalabra' Mari Carmen Parra Una publicación en redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas sobre el futuro del concurso de Roberto Leal

«A mí me parece que está más empanado que ilusionado», aseveraba el presentador de 'Aruser@s' que para terminar sentenciaba la 'bomba' que de Ortega Cano. «Yo lo siento mucho tú me has vendido esta imagen como el preludio de una gran ilusión, lo siento, no te la compro», zanjaba Alfonso Arús ante las cámaras del programa de La Sexta.