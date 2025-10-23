Alfonso Arús sentencia sin filtros lo que está ocurriendo con Andy: «Le están metiendo en un problema»

Nuevo capítulo en la presunta 'guerra' entre Andy y Lucas. Así, lo ha dado a conocer 'Aruser@s' (La Sexta) en su sección de Protagonistas, cuando se ha hecho eco de las últimas manifestaciones de Andy sobre su situación con su excompañero. Unas ... declaraciones que han llevado a Alfonso Arús, presentador del espacio de la cadena de Atresmedia, ha dar su tajante opinión sobre lo escuchado.

«Si no me das una ración de mi 'culebrón' favorito de Andy y Lucas, me estás arruinando la mañana», bromeaba Alfonso Arús con Tatiana Arús antes de escuchar la última hora que le traía la colaboradora de 'Aruser@s'. «Me lo imagino, pues venga, vamos con las últimas declaraciones de Andy Morales que responde un poquito sobre la polémica con Lucas», avanzaba la tertuliana del programa de La Sexta.

'Aruser@s' ofrecía el vídeo con las declaraciones de Andy, en las que dejaba claro que estaba llevando «bien» su «polémica con Lucas». «¿Tienes miedo?», le cuestionaba el reportero al cantante que reaccionaba rotundo. «¿Miedo por qué?, yo no he dicho nada malo», le respondía el artista al periodista que volvía a la carga interesándose por el «lío de faldas» del que se ha hablado esta semana en 'Espejo Público'.

«No es mi entorno, ellos tienen sus historias. Estamos hablando de Madrid y Barcelona», señalaba Andy en el vídeo de 'Aruser@s' desmarcándose del comentado triángulo amoroso de Lucas con la pareja de un exproductor.

Entonces, con las declaraciones de Andy escuchadas, las cámaras de La Sexta regresaron al plató donde Alfonso Arús reaccionó de inmediato a lo dicho por el cantante al periodista. «Yo creo que sí le están metiendo en un problema aunque diga que no tiene miedo, yo juraría...», manifestaba el presentador de 'Aruser@s' ante las cámaras de La Sexta que ponía en entredicho la seguridad que había mostrado el artista en sus palabras.