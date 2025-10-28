Suscríbete a
Aruseros

Alfonso Arús se pronuncia rotundo tras escuchar la nueva canción de Rosalía y es muy claro

El presentador del programa de La Sexta reaccionó de inmediato a 'Berghain'

El motivo por el que 'La Promesa', 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra' se quedan sin emisión

Alfonso Arús se ha pronunciado alto y claro sobre lo nuevo de Rosalía ante las cámaras de 'Aruser@s'.
Alfonso Arús se ha pronunciado alto y claro sobre lo nuevo de Rosalía ante las cámaras de 'Aruser@s'. La Sexta
La industria musical ha dado la bienvenida a lo nuevo de Rosalía. Sí, la cantante española ha roto su silencio tras tres años de parón musical con un nuevo álbum de nombre, 'Lux'. Así, si la semana pasada montaba un auténtico revuelo en Madrid ... con su presentación, de la que se hacían eco todos los programas, ahora estos han puesto sobre la mesa cómo suena su nueva canción, 'Berghain', un tema en el que han participado Björk e Yves Tumor. 'Aruser@s' (La Sexta) ha sido uno de estos espacios que han ofrecido a sus espectadores la información de la artista catalana y que ha servido para que Alfonso Arús se haya pronunciado alto y claro sobre el que seguramente será un 'hit'.

