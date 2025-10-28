Alfonso Arús se pronuncia rotundo tras escuchar la nueva canción de Rosalía y es muy claro

La industria musical ha dado la bienvenida a lo nuevo de Rosalía. Sí, la cantante española ha roto su silencio tras tres años de parón musical con un nuevo álbum de nombre, 'Lux'. Así, si la semana pasada montaba un auténtico revuelo en Madrid ... con su presentación, de la que se hacían eco todos los programas, ahora estos han puesto sobre la mesa cómo suena su nueva canción, 'Berghain', un tema en el que han participado Björk e Yves Tumor. 'Aruser@s' (La Sexta) ha sido uno de estos espacios que han ofrecido a sus espectadores la información de la artista catalana y que ha servido para que Alfonso Arús se haya pronunciado alto y claro sobre el que seguramente será un 'hit'.

«Vamos con 'Berghain' que ya ha colapsado todas las plataformas musicales», introducía Tatiana Arús, colaboradora de 'Aruser@s'. «Porque de hecho ayer lo lanzó y ya cuenta con 2,8 millones de reproducciones. Cuenta con la colaboración de esa banda musical sinfónica y con la cantante islandesa Björk», comentaba la tertuliana, mientras el programa de La Sexta ofrecía imágenes del nuevo videoclip de Rosalía, en el que se observaba cómo la cantante para este 'single' tocaba registros de lírico.

Tras unos instantes en los que el silencio se hizo protagonista en 'Aruser@s' para escuchar lo nuevo de Rosalía, Alfonso Arús irrumpió en escena para pronunciarse alto y claro sobre 'Berghain'. «Esto no se baila, ¿no?», señaló con gran sorna el presentador del programa de La Sexta, a lo que Tatiana Arús le respondió indicándole el nuevo camino que había tomado la cantante.

«Vemos que se aleja bastante de lo que sería su estilo musical de Motomami, por ejemplo. Claro, esto no se baila, se siente, yo creo. Es un tema operístico», afirmaba Tatiana Arús sobre la nueva canción de Rosalía en 'Aruser@s'.