Alfonso Arús habla alto y claro de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: «De mi época»

El presentador del programa de La Sexta no se cortó a la hora de pronunciarse sobre el último trabajo de la artista catalana

Alfonso Arús ha sentenciado el nuevo álbum de Rosalía desde 'Aruser@s'.
Mari Carmen Parra

Los fans de Rosalía están de enhorabuena, ya que la cantante saca nuevo disco tras tres años de silencio. Lux es el nombre del trabajo discográfico de la cantante catalana que este lunes presentaba en Madrid en medio de una gran expectación. Ante la ... magnitud del evento, 'Aruser@s' (La Sexta) no ha podido más que hacerse eco del revuelo que formó la artista y esto ha servido para que Alfonso Arús, presentador del programa de la cadena de Atresmedia, se haya pronunciado rotundo sobre el nuevo disco de Rosalía.

