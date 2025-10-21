Alfonso Arús habla alto y claro de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: «De mi época»

Los fans de Rosalía están de enhorabuena, ya que la cantante saca nuevo disco tras tres años de silencio. Lux es el nombre del trabajo discográfico de la cantante catalana que este lunes presentaba en Madrid en medio de una gran expectación. Ante la ... magnitud del evento, 'Aruser@s' (La Sexta) no ha podido más que hacerse eco del revuelo que formó la artista y esto ha servido para que Alfonso Arús, presentador del programa de la cadena de Atresmedia, se haya pronunciado rotundo sobre el nuevo disco de Rosalía.

«Vamos al pifostio que se montó ayer en Madrid con la presentación del nuevo álbum de Rosalía», introducía Alfonso Arús, mientras 'Aruser@s' emitía imágenes de un gran bullicio abarrontando la zona de Callao para ver a la cantante. «Se va a estrenar el 7 de noviembre», informaba Tatiana Arús, colaboradora del programa de La Sexta, que también ponía sobre la mesa las críticas que había recibido la artista catalana. «Ha habido algunas conductas que no han sido bien recibidas», apuntaba el presentador que añadía que TikTok había cortado el directo de Rosalía por fumar y conducir de manera temeraria durante «gran parte de la emisión».

Entonces, Alfonso Arús dejó a un lado la polémica y se centró en el nuevo álbum de Rosalía. «Se llama Lux, ¿no?», manifestaba el presentador a sus colaboradores que le confirmaban el dato que le llevaría al presentador de 'Aruser@s' a sentenciar de manera implacable el disco de la artista.

«Tiene nombre de jabón, jabón de mi época», afirmaba rotundo Alfonso Arús. «Los jabones Lux eran muy buenos, eran lujosísimos», añadía con sorna el presentador del programa de La Sexta. «Salía una señora dentro de una bañera. Era blanco y amarillo», apuntaba el conductor del espacio. «Eran buenísimos», zanjaba Arús que ponía la nota de humor a lo nuevo de Rosalía con este insólito dato.