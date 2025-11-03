Alfonso Arús critica alto y claro a las televisiones por lo ocurrido con Halloween: «Incluso, Informativos»

La noche del viernes al sábado tuvo lugar la noche de Halloween y por este motivo infinidad de famosos y rostros conocidos de la crónica social han subido sus disfraces a las redes sociales. Sin embargo, no todo ha quedado en estos personajes del papel ' ... couché', ya que muchos programas de la parrilla de televisión se han sumado a celebrar esta fiesta. Por ello, desde 'Aruser@s' (La Sexta), Alfonso Arús, su presentador, no ha dudado en lanzar una feroz crítica a todos estos espacios tras lo visto este fin de semana.

Todo ocurría cuando 'Aruser@s' hacía un repaso a los disfraces más virales de los famosos para Halloween. Heidi Klum, vestida de medusa, se convertía un año más en la reina de la noche más terrorífica del año, pero también otros rostros conocidos se transformaban con sus disfraces. Shakira, de María Antonieta; Ed Sheeran, del payaso de 'It', o Chayanne disfrazado del chef de 'Ratatouille', eran algunos de los famosos a los que el programa de La Sexta recogía en su pieza resumen.

Entonces, 'Aruser@s' emitía las imágenes de Alejandro Sanz disfrutando de Halloween cuando Alfonso Arús interrumpía a Tatiana, Arús, colaboradora del programa, que ofrecía todos los datos para lanzar una rotunda crítica.

«Esto es algo que no termino de comprender. Lo comenté el otro día», comenzaba diciendo el presentador del programa de La Sexta. «Cómo todos los programas por serios que sean, incluso, Informativos. La gente enloquece con el tema de Halloween, cosa que no pasa exactamente igual con Carnaval», señalaba el conductor del espacio que pasaba a argumentar su queja, haciéndose eco sin mencionar nombres, de cómo incluso en el Telediario de Telecinco, María Casado había salido disfrazada para asustar a una compañera. «Con Carnavales yo no veo a los presentadores, a los actores, a los cantantes todos disfrazados. En cambio, en la noche de Hallloween, sí», se lamentaba Alfonso Arús sin medias tintas ante las cámaras de 'Aruser@s'.