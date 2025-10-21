Suscríbete a
Alexia Rivas da los detalles sobre la segunda oportunidad de Montoya y Anita: «Lo tiene grabado como 'el amor de mi vida'»

La periodista ha desvelado la información que tiene sobre esta segunda parte de esta relación. Rivas ha afirmado que estuvieron juntos en el último concierto de Andy y Lucas.

Maria Sánchez Palomo

Las idas y venidas de Montoya y Anita han sido uno de los temas más comentados del universo 'reality' en este 2025. Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, que cada uno hacía la vida por su lado y que no querían ... saber nada el uno del otro, llega Alexia Rivas y suelta la bomba: «Se estarían dando una segunda oportunidad». La periodista lo ha afirmado en 'El tiempo justo' (Telecinco), contando con pelos y señales lo que ha llegado a ella por parte de fuentes muy cercanas a la pareja. De hecho, ha afirmado que ha hablado con el entorno íntimo del sevillano y ha referido detalles a tener en cuenta que dejarían en evidencia que sí, que vuelven a estar juntos.

