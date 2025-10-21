Alexia Rivas da los detalles sobre la segunda oportunidad de Montoya y Anita: «Lo tiene grabado como 'el amor de mi vida'»

Las idas y venidas de Montoya y Anita han sido uno de los temas más comentados del universo 'reality' en este 2025. Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, que cada uno hacía la vida por su lado y que no querían ... saber nada el uno del otro, llega Alexia Rivas y suelta la bomba: «Se estarían dando una segunda oportunidad». La periodista lo ha afirmado en 'El tiempo justo' (Telecinco), contando con pelos y señales lo que ha llegado a ella por parte de fuentes muy cercanas a la pareja. De hecho, ha afirmado que ha hablado con el entorno íntimo del sevillano y ha referido detalles a tener en cuenta que dejarían en evidencia que sí, que vuelven a estar juntos.

Lo primero es que se les ha visto juntos en varias ocasiones, una incluso en un evento público, en el último concierto de Andy y Lucas. «Acudieron como pareja y se alojaron en un hotel cerca de Mediaset, durmieron juntos», ha dicho Rivas. A esto ha añadido detalles tan íntimos como la forma en la que Anita tendría guardado el teléfono de Montoya, como 'amor de mi vida'. «Ella sigue estando muy enamorada de él y por más que haya luchado contra sus sentimientos en el fondo no lo puede evitar», ha apuntado la periodista en presencia de Joaquín Prat y sus compañeros de la mesa del corazón.

Frente a esto, la actitud que estaría teniendo Montoya, algo sobre lo cual han dado detalles Luis Pliego y otros compañeros de la mesa del corazón. Han referido que él «lo está negando y dice que no están juntos». A esto se ha añadido el hecho de que Anita estaría pasando un momento delicado porque se ha tenido que someter a una biopsia por temas de salud y está preocupada. Según los expertos de la prensa rosa, «Montoya no estaría a la altura». Al escuchar esto, Alexia Rivas se ha mostrado contraria a esa opinión, afirmando que pasan mucho tiempo juntos, lo que demostraría que sí que «está al lado de Anita».

Este sería un nuevo capítulo en la relación de amor y desamor de Montoya y Anita. La pareja, que volvió de 'La isla de las tentaciones' con una ruptura que marcó la edición, se vio de nuevo y de forma inesperada en 'Supervivientes', donde retomaron el contacto y terminaron tratando de darse una nueva oportunidad. Sin embargo, a la vuelta de Honduras, todo volvió a estallar por los aires y aquello acabó con reproches mediáticos de uno hacia el otro. ¿Será esta la definitiva? Según Alexia Rivas, intentarlo van a intentarlo y en eso estarían.