Alex Txikon emociona a Broncano con un regalo del alpinista Carlos Suárez, fallecido rodando una película

'La Revuelta' regresó este lunes 21 de enero tras las vacaciones de Semana Santa. TVE mantuvo así su programación habitual de la franja nocturna al término del especial informativo por el fallecimiento del papa Francisco. David Broncano y el equipo de colaboradores del formato de entretenimiento volvieron con una entrega repleta de humor irreverente, momentos inesperados, un final muy emotivo y la divertida visita de Chenoa. La cantante acudió en calidad de presentadora de 'The Floor', el nuevo concurso que conduce en RTVE desde el miércoles 23 de abril en el 'prime time'.

Eso sí, sigue de jurado en 'Tu cara me suena'. «Estoy en tres (cadenas), porque luego voy a presentar en Prime», comentó para sorpresa de Broncano. «Si te llevas bien con la gente se puede. No hay problema ninguno. Esto es como todo. Yo me llevo bien con todo el mundo», añadió.

Chenoa confesó también que tiene un nuevo amor: su perrita, Cloe. La mallorquina es amante de estos animales desde siempre, y cuatro años después de la muerte de una amiga peluda que convivió con ella durante 17 años, por fin ese ha animado a adoptar una nueva mascota.

Raro será que no salga ese Ford Fiesta en las memorias del rey. #LaRevuelta @Chenoa @thefloortve pic.twitter.com/HzohO9sYjB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2025

El encuentro de Chenoa con los reyes

En el momento de entregarle los clásicos regalos al presentador, sobrasada mallorquina, la invitada cotilleaba la mesa donde el cómico conserva todos los demás obsequios, percatándose de una foto con los reyes eméritos. Entonces, Chenoa revelaba que los conoció, al igual que al actual monarca, Felipe VI, cuando era príncipe. Los reyes y su hijo acudieron cuando el 'boom' del primer 'Operación Triunfo' al multitudinario concierto que ofrecieron en el Santiago Bernabéu en 2002. Pudieron conocerlos, un momento de lo más inolvidable. «Busta le hizo al príncipe así en la espalda. Le dijo qué pasa príncipe», rememoró Chenoa, que ante los comentarios del jienense quiso dejar claro que «no íbamos de mala onda, eso seguro, éramos chavales y la gente no se lo tomaba a mal».

En Mallorca, en una recepción cultural, volvió a coincidir con Juan Carlos I y Felipe VI. Pero los nervios se apoderaron de ella y dio lugar a una conversación surrealista. «No sabía de qué hablarle, le conté muchas cosas y le empecé a contar mi vida». «Le conté que tenía un Ford Fiesta de segunda mano», siguió relatando. Le acabó contando al monarca hasta los detalles sobre la avería del motor. Si bien al monarca pareció interesarle ya que la conclusión que sacó Chenoa de esa charla es que «le gustan los coches».

En memoria de Carlos Suárez ⛏️



Ojalá hubiera podido venir él mismo con este regalo. Mandamos un abrazo enorme a toda su familia, amigos y gente cercana.



Gracias, @alextxikon 🫂 #LaRevuelta pic.twitter.com/5hypZU5O6R — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2025

En los últimos minutos de la noche Broncano recibía al alpinista Alex Txikon, que le entregaba al anfitrión un regalo muy especial de parte de Carlos Suárez, alpinista y especialista en salto base, fallecido en un accidente de paracaídas durante el rodaje de la película 'La Fiera'. Pocas horas antes de su trágica muerte, el deportista había sido invitado por 'La Revuelta' para ser entrevistado.

A modo de homenaje, los amigos de Carlos Suárez quisieron que Broncano recibiera el regalo que él le hubiera entregado, un piolet clásico de montaña con el nombre del presentador tallado en la madera, que recibía con gran emoción de manos de Txikon.