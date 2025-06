«Robó una cosa temporalmente»: Pablo Motos descoloca a Antonio Pagudo por lo que saca a la luz sobre su pasado

No era la primera vez que los invitados de este miércoles 11 de junio visitaban 'El Hormiguero', pero sí la primera que lo hacían juntos. Tras el paso de Roberto Leal por el 'show' de las hormigas se dieron cita con Pablo MotosÁlex González y Antonio Pagudo, dos de los integrantes del reparto de 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda'. La nueva serie española se estrena en Disney+ el 13 de junio y cuenta la historia de Amber (Silvia Alonso), una de las ladronas más brillantes del mundo.

Después de un robo fallido en Las Vegas, prepara un golpe en Isla Esperanza, un paradisiaco lugar perdido en mitad del Pacífico. Su objetivo es sustraer una joya valorada en 240 millones de dólares. Pero su milimétrico plan salta por los aires cuando aparece en la isla Rui (González), un ladrón con el que tuvo una complicada relación.

.@alexgonzalezact y @Pagudo nos traen “Ladrones. La tiara de Santa Águeda”, su nueva serie que se estrena este 13 de junio en @DisneyPlusES #PagudoGonzálezEH pic.twitter.com/9oJ07EUCXQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 11, 2025

«Es una comedia romántica de acción y aventuras. Precisamente que sea de aventuras nos ha hecho mucha ilusión, porque es un género que nos encanta y que como público echábamos de menos. Además, hay algo bonito que nos conecta con el niño que veía esas historias, en mi caso hace no mucho, con la mirada del os niños de ahora. Hay algo muy bonito en que converjan ambas generaciones», avanzó González para abrir boca.

Pagudo, por su parte, desarrolló un poco el rol de su personaje, la mano derecha del dueño del sitio en el que van a robar la Piera. «Ellos se dan cuenta de que tengo mucha información útil para el robo. Y a mi me gusta lo que me aportan ellos, porque dentro de toda la riqueza de la que disfruta mi personaje, Julio, se siente muy solo. Con ellos encuentro una familia y le da un impulso para perseguir sus sueños. De esto va la serie, de perseguir los sueños», comentó.

Una serie 'antienvejecimiento'

A propósito de la temática de ladrones de la serie, Motos quiso saber si los invitados había robado alguna vez. Ambos lo negaron. «Me pongo muy nervioso, se me dispara el cortisol», explicó el protagonista de 'El Príncipe' y 'Vivir sin permiso', quien además aprovechó para vender mejor la ficción. «He llegado a una conclusión con ella: es antienvejecimiento. El cortisol te lo suben situaciones de estrés, en nuestra industria, películas de terror. Y sin embargo esta serie como te hace estar de buen rollo, baja el cortisol y sube la dopamina y la serotonina», razonó.

«Me encanta como lo vendes… Si ves 'El Hormiguero', se te curan las almorranas. No me voy a extender en explicaciones», señaló entre risas el presentador.

El actor de 'La que se avecina' también dio un no por respuesta, asegurando que se pone tan nervioso como su compañero de elenco solo de pensar en cometer un hurto. Pero el presentador se guardaba un as bajo la manga. «A la vuelta de publicidad diremos que Antonio Pagudo sí que ha robado», soltaba, para desconcierto del invitado, que no estaba seguro acerca de a qué se refería.

Noticia Relacionada Roberto Leal revela lo que no se sabía sobre su fichaje en ‘Pasapalabra’: «Pasó una cosa super singular» María Robert Cinco años cumple el presentador sevillano al frente del concurso, aniversario que celebró junto a Pablo Motos contando curiosidades y anécdotas del programa

«Robaste una cosa temporalmente, y la diré después de la publicidad», adelantaba el de Requena. Tras la pausa, desvelaba que Pagudo «cogió prestadas unas cintas de casete». El invitado ya subo a qué se refería Motos y procedió a explicarlo.

«En mi barrio había una obra. Tenía 9 o 10 años, Me coló para echar un vistazo a investigar y dentro había un radiocasete con varias cintas, entre ellas, una original de Triana», comenzó rememorando. Tal como entró, se fue a su casa y se lo comentó a su tía. Ella le comentó que era muy fan de la banda de rock sevillana, de manera que volvió a cogerla. Pero le pudo la culpabilidad. A sabiendas que eso no estaba bien, hizo una copia, se la regaló a su tía y devolvió la cinta.

«Es tan honrado que roza el pringado», lo vacilaron Trancas y Barrancas cuando finalizó la anécdota. «Y te digo más, odio a la gente malota y que alardean de ello», sentenció.