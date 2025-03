Alessandro Lecquio saca a la luz los mensajes que desenmascaran a Terelu Campos: «Hasta los chicles de la boca le daba»

El regreso de Terelu Campos a España tras su aventura en 'Supervivientes' (Telecinco) no ha sido del todo placentero. Y es que, nada más llegar a España tenía que hacer frente a las acusaciones que contra ella había vertido Alessandro Lecquio desde 'Vamos a ver', con las que aseguraba unas actitudes soberbias de la colaboradora. La hija de María Teresa Campos negó la mayor en 'De Viernes', pero esto no ha sido suficiente para que el tertuliano del matinal de la cadena de Mediaset haya vuelto a cargar contra ella, reafirmándose en sus manifestaciones y sacando a la luz los mensajes que ponían a Terelu Campos entre la espada y la pared.

'Vamos a ver' emitía la respuesta que Terelu Campos le daba a Alessandro Lecquio negando que hubiera tenido una persona que fuera detrás de ella mientras le sostenía el cenicero y la reacción del colaborador no se hacía esperar. «Con respecto al cenicero, yo lo puse como ejemplo histórico y da igual que lo hiciera en Telecinco o en Telemadrid, pero sí, lo hacía en Telecinco», se ratificaba el tertuliano. «Adriana Dorronsoro sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad y ¿por qué lo sabe? Porque una de las persona que lo veía es es de esta casa y es de máxima confianza de Adriana y el otro día dijo que Alessandro se ha quedado corto no solo iba con el cenicero, sino que le tenía que poner la manita para que le escupiera los chicles», afirmaba rotundo Alessandro Lecquio que formaba un gran revuelo en el plató. «¡Tú que sabes! Yo lo vi, Adriana, ¿he mentido en algo?», clamaba el tertuliano de 'Vamos a ver' que recurría a su compañera para que apoyara su discurso.

«Yo lo que tengo que decir, no lo he visto, pero sí que hubo una persona que contó varios episodios de ese tipo», señalaba Adriana Dorronsoro dándole la razón a Alessandro Lecquio.

«Al lado de sastrería, una chica monísima... con el cenicero en la mano y en todos lados esperaba a que Terelu tirara el pititllo, el chicle o lo que fuera. Y lo que más me sorprendía es la prosopopeya de esa señora, una altivez que no había visto en mi vida y no me podía imaginar», aseveraba Alessandro Lecquio que acto seguido y lleno de enojo pasaba a desvelar el contenido de los mensajes que había recibido.

«Voy con el primero, periodista: querido, así fue, lo del cigarrito, época con 'T de Tarde', época de Gallardón, su secretaria aún recuerda cómo sostenía el cenicero, se llamaba Cristina, no estoy seguro, todos lo recuerdan. Segundo: hasta los chicles de la boca le daba a la secretaria antes de entrar al plató, además, del cenicero y las Coca Colas, venía a hacer una sección que se disfrazaba y se llamaba 'La script' , yo trabajaba con su madre y, por tanto, yo estaba. Otro mensaje: otro periodista, yo recuerdo visitar el programa de Terelu en Telemadrid y ver cómo en las pausas de publicidad le traían tabaco y cigarro y en otro momento yogur. En época que estaba prohibido fumar en los platós», finalizaba Alessandro Lecquio.