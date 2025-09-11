Alessandro Lecquio desmonta al detalle lo contando por Mar Flores: «Esto es lo que pasó realmente, la única verdad»

A río revuelto, ganancia de pescadores. Eso ha de pensar Alessandro Lecquio, que lleva desde este lunes, cuando Mar Flores concedió una entrevista a 'El Hormiguero' (Antena 3) en relación a la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', hablando sobre lo que la modelo cuenta en el libro. Él, por ser uno de los principales aludidos, ha pasado por varios programas de Mediaset para desmontar la historia de Mar y ha aprovechado que Joaquín Prat va camino de convertirse en 'el rey de las tardes' en Telecinco para conceder una entrevista en exclusiva bajo una premisa clara: «Voy a contar toda la verdad, la única verdad, que esto es lo que pasó realmente».

Según él, cuando comenzó la relación con Mar Flores, él era el único soltero, «y con eso lo digo todo». «Esta mujer tiene una imaginación tan activa, de verdad. Es ficción pura y dura lo que cuenta ella. Era una mujer joven y guapa que con su belleza consiguió labrarse una profesión». «Dada la coyuntura y los círculos en los que se movía, conoció a un hombre maduro, muy poderoso e inmensamente rico –Fernando Fernández Tapias–, que se enamoró o se encaprichó de ella. Entonces aparecí yo…», ha relatado Alessandro Lecquio.

Sobre sus sentimientos, él ha confesado que se enamoró de la modelo y ella se vio en un triángulo amoroso: «Le gustaban los recursos económicos del hombre maduro y las cualidades del hombre joven y con otras circunstancias, sin un duro, como era mi caso». Él, Lecquio, quería que Mar terminara con Fernández Tapias y de ahí ideó las fotos de la discordia, sobre la que Flores ha dado una versión muy diferente a Alessandro Lecquio. El colaborador de Telecinco ha explicado que fue una encerrona que él hizo a ella para conseguir que terminara con su pareja. Trataron de vender las fotos a 'Hola' y finalmente acabaron en 'Diez minutos', «a la que se vendieron por cinco millones de euros.

Una vez se publicaron, se produjo la ruptura de Mar y Fernández Tapias y «ella desapareció cuando le di su parte del dinero, cantidad que me reclamó». Alessandro Lecquio ha dado algunos detalles desconocidos de lo ocurrido y de sus relaciones amorosas, como es el hecho de que vivió un romance breve pero intenso con Sofía Mazagatos.

El tertuliano ha terminado hablando de forma rotunda, tratando de zanjar el tema. «El gran amor de mi vida es mi mujer, no Mar Flores. Y cuando esta mujer o cualquier persona dice 'esta es mi verdad' ya sabes que te está engañando, que te va a contar una milonga, porque verdad hay una». Se ha mostrado feliz con su presente, con una familia maravillosa y una hija estupenda».