Alessandro Lecquio no se corta en dejarle a Melody el mejor de los consejos ante el lío de Eurovisión: «Lo que tiene que hacer es...»

Alessandro Lecquio, colaborador de 'Vamos a ver', no se ha cortado en dejarle un consejo a Melody.

La polémica de Melody en el Festival de Eurovisión está generando infinidad de opiniones. Así, en 'Vamos a ver' (Telecinco), el programa en el que reapareció por sorpresa la cantante, la voz discordante ha sido como no podía ser de otra manera la de Alessandro Lecquio. De hecho, durante dos días el tertuliano se ha mostrado muy duro con la representante española, teniendo que incluso ser frenado por el presentador del matinal de la cadena de Mediaset, Joaquín Prat. Pues bien, más allá de sus crudas palabras, el colaborador no ha dudado en mandarle un serio consejo a la artista del que tendrá que tomar muy buena nota.

'Vamos a ver' entraba a la recta final del espacio, cuando Joaquín Prat se hacía eco de las nuevas declaraciones que Melody había realizado a la prensa a la salida de su vivienda, con las que dejaba claro si se arrepentía de haber participado en el Festival de Eurovisión.

Tras escuchar a la representante española, el plató de 'Vamos a ver' mostró su apoyo a Melody. «Ha dado la cara. No lo hace cualquiera y es importante», apuntaba Adriana Dorronsoro, copresentadora del matinal de Telecinco, mientras que otros colaboradores también aplaudían el que diera la cara y no se escondiera.

Entonces, Alessandro Lecquio alzó la voz y puso la nota discordante a la tertulia de 'Vamos a ver'. «Musicalmente es muy superior a la mayoría de los participantes, que se fije en eso y deje las lamentaciones para otros», comenzó diciendo el colaborador del programa de Telecinco, avisando a Melody de que dejara a un lado las quejas. «No han sido dos votos. Ha quedado antepenúltima, que lo asuma», afirmaba sin filtros el tertuliano. «La canción no era nada del otro mundo», aseveraba Alessandro Lecquio ante las cámaras de Telecinco que sentenciaba a la cantante. «Honestamente a mí, no me ha gustado la canción nada, nada, nada. Ahora, reconozco que ella musicalmente es muy superior a la mayoría de los participantes de Eurovisión. Que se fije en eso y deje las lamentaciones para otros», manifestaba el noble sin contemplaciones.

Las duras palabras del colaborador de 'Vamos a ver' provocaron que Joaquín Prat saliera en defensa de Melody. «Que no se ha lamentado, hasta ahora no se ha lamentado. No puedes hablar de lamentaciones», le replicaba el presentador del matinal de Telecinco a Alessandro Lecquio que volvía a la carga lanzándole un consejo a la cantante. «No lo sabemos. También digo que ahora mismo Melody es el centro de atención y lo que tiene que hacer es aprovechar la ola para enganchar cuantos más conciertos pueda», zanjaba el colaborador.