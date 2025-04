Alaska, tras ser apartada por TVE: «Nunca hubiera dejado de presentar 'Cine de Barrio' voluntariamente»

Uno de los programas que más expectación ha generado de cara a la nueva temporada es el nuevo proyecto profesional de Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco, 'TardeAR'. Un magacín vespertino, en el que la conocida presentadora, contará, además de muchos de sus antiguos colaboradores, con otros nuevos rostros con los que tratará levantar las aciagas tardes de Mediaset. Entre estos tertulianos, dos de los que más ha impactado entre la audiencia es el fichaje de Mario Vaquerizo y Alaska. Precisamente, para esta última esta colaboración iba a suponer una ventana más a la pequeña pantalla, puesto que en este nuevo curso televisivo se la iba a poder ver también en 'Mask Singer' (Antena 3) y en 'Cine de Barrio' (La 1), pero finalmente no será posible verla en TVE, ya que la cadena pública la ha apartado del mítico programa y ante esta abrupta salida la cantante ha salido al paso respondiendo en sus perfiles sociales.

En la carta que escribe Alaska en su cuenta de Instagram, la cantante deja claro que su salida no ha sido una decisión personal, sino que ha sido TVE quien ha adoptado dicha resolución. «Leo estos titulares y me siento obligada a aclarar la información. En ningún momento he 'abandonado', 'dejado', me 'he marchado' o 'he cambiado' 'Cine de Barrio' por otros proyectos. Ser colaboradora puntual en @tardeartv en una cadena o de @masksingera3 en otra, no interfiere en mi labor como presentadora, así lo he hecho en estos tres años. Y siempre. Muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas», empieza escribiendo la cantante que seguidamente señalaba el motivo de su adiós.

«Nunca hubiera dejado de presentar 'Cine de Barrio' voluntariamente, los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional. Me entristece muchísimo no seguir formando parte de ese proyecto. Pero entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento», asevera Alaska en su publicación. «Así lo interpreto y me siento feliz de saber que 'Cine de Barrio' no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más. Seguiré esperando los sábados para disfrutar de mis directores, actores y actrices favoritos, como hago desde 1995. Inés Ballester ya ha formado parte de esta propuesta así que es una garantía», exponía la cantante y nueva colaboradora de 'TardeAR', informando que la conocida periodista se pondrá al frente del programa de La 1.

Finalmente y para terminar su carta, Alaska agradecía a todos los integrantes de 'Cine de Barrio' el haber formado parte del espacio de TVE, como también daba las gracias a los telespectadores que todos estos años la han acompañado: «Aprovecho para dar las gracias a quienes me dieron esta oportunidad, a los distintos equipos con los que he trabajado, empezando por los directores, primero Paco Quintanar y después @machusosinaga, sin olvidarme de nadie. A todos esos invitados y colaboradores que generosamente han venido a visitarnos. Y a vosotros, fanáticos de Cine de Barrio. He sido MUY FELIZ».