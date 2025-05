Aitana cuenta sin tabúes cómo se encuentra de su depresión: «Todavía estoy pasando por eso»

Aitana vuelve a estar en el ojo del huracán tanto por los rumores de su relación con el youtuber Plex como por su trayectoria musical. Hace unos días congregó a unos 15.000 fans en el Movistar Arena, el antiguo Wizink Center, para una listening party de su nuevo disco. Una experiencia única y exclusiva a la par que polémica en la que los asistentes pagaron una entrada como si fuese un concierto, pero sin música en directo, solo por ser los primeros en escuchar las canciones de la artista en primicia.

Para el resto de los mortales 'Cuarto azul', el cuarto álbum de estudio de la catalana, vio la luz este viernes 30 de mayo. Horas antes, Aitana se pasaba por 'El Hormiguero' para promocionarlo, coincidiendo con su debut en el club platino del programa y confesaba su estado de nervios. «De 0 a 10, 10. De hecho, antes de salir me dolía la barriga. Ya es el cuarto y las expectativas pueden estar muy altas», confesó la artista.

Aitana iba a ser Hugo: el origen de 'Cuarto Azul'

A propósito del nombre del disco, la invitada confesó que no es fruto de la casualidad. «Significa muchísimas cosas, en realidad», señaló la intérprete de 'Con la miel en los labios'. Aparte del juego de palabras obvio por tratarse del cuarto disco, evoca a la habitación que tuvo de niña. «A mi madre le dijeron que yo era niño hasta los seis meses de embarazo, se equivocaron. Cuando se enteró de que era una niña ya había pintado la habitación de azul, comprado toda la ropa… Yo me iba a llamar Hugo. Pero ya me quedé con la habitación azul», desveló.

Además, cree que el azul refleja un poco la tristeza. «En 'Del revés 2' (Inside Out 2) la tristeza es azul. O el 'blue monday'». Aunque para ella representa, sobre todo, «paz y volver al lugar seguro».

«El año pasado, y todavía estoy pasando por eso porque es algo que no se cura de un día para el otro, fue muy fuerte para mi a nivel mental. Y estuve haciendo ese disco a la vez, entonces, se caracteriza por tener dos partes. Por un lado la oscuridad, la ansiedad, la rabia y la frustración, la depresión. Y luego todo lleva a curarte un poco en el cuarto azul que significa volver a mis principios», se sinceró la cantante.