Ainhoa Arteta sentencia al ganador del Festival de Eurovisión: «Tuvo bastantes problemas de afinación»

Mucho se está hablando de Melody y de toda la polémica ocurrida en el Festival de Eurovisión con el lío de Israel y el controvertido sistema de televoto. Sin embargo, mientras toda la atención se centra en la representante española, poco se ha hablado del ganador del certamen: JJ, el candidato de Austria, que se alzó con el Micrófono de Cristal con su canción 'Wasted Loved'. Pues bien, este miércoles Ainhoa Arteta, soprano y colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) ha sentenciado la actuación del artista.

'El programa de Ana Rosa' acababa de escuchar a Melody en unas nuevas declaraciones a la prensa, en las que revelaba si estaba arrepentida de haber ido al Festival de Eurovisión, cuando los colaboradores de Ana Rosa Quintana charlaban sobre la artista y el certamen. Precisamente, fue en esa tertulia en la que una voz autorizada como la de Ainhoa Arteta puso el foco sobre el ganador del concurso, Johaness Pietsch, conocido artísticamente como JJ, tras hablar de Melody.

«No la voy a criticar porque tengo máximo respeto hacia los artistas, ahora también os digo que no sé qué manía les ha entrado a todos con mezclar el arte y la canción con la política, o sea es mezclar con churras y merinas», señalaba Ainhoa Arteta sobre la cantante española, a la vez que revelaba que ella en su día se planteó ir a Eurovisión, pero que a día de hoy no iría. «Yo non veo en Benidorm Fest», reconocía la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que a continuación destapaba uno de sus favoritos en el certamen.

«Para mí uno de mis favoritos era el armenio, era guapísimo pero cantaba muy bien... Porque no es lo mismo cantar sin moverse, que moviéndote mucho. Este señor se pasó toda la actuación corriendo, tenía una cinta de correr, y correr en esa cinta y cantar si no tienes muy bien apoyado el diafragma eso es casi imposible», aseveraba Ainhoa Arteta que hacía un inciso para señalar al ganador del Festival de Eurovisión.

«También os digo que el tema que ganó que es lírico, no me gustó ni el tema ni el cantante, o estaba muy nervioso o era muy joven y, desde luego, tuvo bastantes fallos de afinación», sentenciaba Ainhoa Arteta ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.